泰國護理師「全裸陳屍」白色轎車！　卡後座腳踏墊

▲警方已排除他殺可能。（圖／YT截圖）



記者王佩翊／編譯

泰國孔敬府7日發生一起男性護理師裸體陳屍汽車的事件，通報民眾指出，該輛轎車在路旁停靠許久都沒有動靜，因此前往查看，沒想到就看到一名男子裸體躺在車內。警方到場後發現當事人已經死亡，根據屍檢結果初步判斷，死者疑似是酒駕後，因身體不適將車停靠在路邊，並脫衣就寢，沒想到卻心臟病發作身亡。

根據《中國報》報導，42歲的死者在孔敬府的一間公立醫院擔任護理師，他7日酗酒後駕車，然而疑似是因為酒醉無法控制身體，他便將自己的白色轎車停靠在路邊，並躺在後座補眠。過程中因為太熱便將全身的衣物脫光，裸睡在車上。

路過民眾7日中午12時半發現死者駕駛的白色轎車停靠在路邊許久都沒有移動，於是上前查看，沒想到就看到他全裸躺在車上，沒有任何反應，因此通報警察。警方到場後，發現男子明顯死亡，因此隨即圍起封鎖線，將他的遺體轉交法醫相驗。

根據法醫相驗結果，死者被發現時至少已經死亡4個小時，死因疑似是車內悶熱的環境引發過敏反應，並造成心臟病發作死亡。

警方表示，死者平時就有酗酒習慣，且因為並非涉及他殺，死者的父親對於死因沒有太大異議，因此遺體在經過檢驗後，已經送還遺屬。