日失聯黑鷹「消失的2分鐘」！最後通聯曝光　疑罹難者遺體浮水面

▲日本黑鷹直升機失聯，自衛隊投入搜索。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本陸上自衛隊1架載著10名隊員的黑鷹直升機6日下午失蹤，雷達最後光點消失在宮古島附近海域，目前海上保安廳與相關單位已經全力投入搜索。根據陸自公布的最後通聯紀錄，失聯黑鷹直到光點消失的2分鐘前都還聯絡得上，而這消失的120秒究竟發生了什麼事，仍待調查。

根據《日本放送協會》報導，陸上自衛隊公布失聯黑鷹的最後通聯紀錄，6日下午3時46分，黑鷹向宮古島機場的塔台航管員表示，已經起飛，並沿著海岸線飛行，同時指出直升機已經離開宮古島機場的管制範圍。於是宮古島機場塔台的航管員也通知黑鷹變更無線電頻道。

根據陸自公布的航行圖，直升機下午3時46分從宮古島的基地起飛，隨後朝北方飛行，直到進入海上後，轉往西北方，此後便沿著海岸線飛行。

▲海上保安廳一度收到疑似發現人體漂浮海面的通報，但是仍未能找到罹難者。（圖／達志影像／美聯社）



宮古島機場航管員下午3時54分再度聯絡黑鷹表示，「如果進入下地島機場管制範圍，請將頻率轉到下地島塔台頻道。」當時黑鷹回覆道，「了解。」怎知卻成為最後通聯紀錄。隨後黑鷹直升機的雷達光點下午3時56分消失在宮古島附近海域。從最後的航行圖可以看到，黑鷹將飛航方向轉朝南方後，雷達光點便徹底消失。

陸自指出，失蹤的黑鷹是1999年2月製造，累計飛行時間2600小時，而3月20日至28日才剛進行檢查，當時並未出現任何異常。

海上保安廳指出，當局8日晚間7時左右接獲通報稱，在沖繩縣伊良部島沿岸疑似發現有人體漂浮在海岸上，因此緊急通知陸上自衛隊。海上保安廳也派出直升機在上空盤旋，並使用探照燈搜索，但至今仍未發現罹難者。自衛隊8日出動聲納進行海底探測，但是仍未能發現直升機蹤跡。