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伊朗宣布厲行監控　加裝攝影機揪「未戴頭巾女性」

▲▼伊朗,頭巾。（圖／路透）

▲伊朗女性穿戴頭巾走過街頭。（圖／路透）

文／中央社德黑蘭8日綜合外電報導

伊朗警方今天宣布，為進一步遏制女性違反強制服裝規定的風氣，將在公共場所和大街上安裝攝影機來辨識未配戴頭巾的女性身分，並且予以懲罰。

路透社報導，警方在聲明中指出，經確認身分後，違規者將會收到「警告有關後果的簡訊」。

伊朗司法部門所屬「米珊報」（Mizan）及其他國營媒體報導，此舉是為「預防女性抗拒配戴希賈布頭巾（hijab）的法律」，強調違反規定的行為重傷伊朗的神聖形象並且散播不安。

▲▼ 伊朗22歲女子阿米尼（Mahsa Amini）因沒有依當局服裝規定正確佩戴頭巾，被警察拘捕後打死。伊朗各地以及黎巴嫩、土耳其等地皆出現抗議人潮。（圖／路透）

▲阿米尼因沒有依當局服裝規定正確佩戴頭巾，被警察拘捕後打死。伊朗各地皆出現抗議人潮。（圖／路透）

去年9月，22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因涉嫌違反佩戴頭巾規定，在遭道德警察關押期間死亡。自從這起事件發生以來，有越來越多伊朗女性選擇不佩戴頭巾來表達抗議。伊朗安全部隊則暴力鎮壓示威。

儘管如此，冒著違反這項強制服儀規定可能被捕的風險，全國各地未佩戴頭巾的女性還是相當普遍。女性抵制道德警察不佩戴頭巾的影片也充斥社群平台。

伊朗警方在今天的聲明中要求商家「認真檢查，對遵守社會規範進行嚴格監視」。

根據1979年伊斯蘭革命後實施的伊斯蘭教律法（Sharia law），女性有遮蓋頭髮並且穿著寬鬆服飾以掩蓋身形的義務，違反者將面臨公開指責、罰款或逮捕。

伊朗內政部於3月30日在聲明中稱頭巾為「伊朗民族文明基石」、「這個伊斯蘭共和國的實務原則之一」，強調不會在此一議題上退縮。

當局敦促公民與未配戴頭巾的女性正面交鋒。這樣的指令曾在過去數十年裡鼓勵強硬派敢於攻擊婦女。上週有一段被人瘋傳的影片顯示，一名男子在商店裡把優格倒在兩名未戴頭巾的女子頭上。

 

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伊朗頭巾希賈布hijab

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