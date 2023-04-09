韓國發起聚餐挑戰　盼恢復梨泰院生機

▲梨泰院牆面貼滿哀悼便利貼。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者廖禹揚首爾9日專電

歷經疫情衝擊與去年萬聖節踩踏事件悲劇，曾是首爾熱門商圈的梨泰院光景大不如前，韓國中小風險企業部串聯藝人等公眾人物發起「聚餐挑戰」，希望協助梨泰院恢復往日風光。

去年萬聖節前夕，室外口罩規範解除、加上邊境鬆綁，大量人潮湧入充滿異國風情的梨泰院商圈，歡樂氣氛中卻不幸發生嚴重踩踏意外、造成逾百人身亡，當地商家坦言，至今尚未能完全走出意外陰霾與悲痛。

悲痛之餘，人潮商機因意外再次遠離梨泰院後，如何維持營運與生計，成了當地商家另一大難關。當地店家代表向媒體表示，高昂店租與人工費用讓店主們苦不堪言，還有老闆自己到外面打工，以求撐過這次難關，意外至今近半年，回到梨泰院的人潮與銷售額大約只有先前的3到4成。

為帶動人潮重新回流，中小風險企業部8至9日在梨泰院的世界美食街舉行展示會，邀請藝人金元萱、李太成、Cheetah、黃燦盛，以及多明尼加共和國駐韓大使、前墨西哥駐韓大使等公眾人物與藝術家展出畫作、攝影照片等作品。

在兩天展示期間，當地青年商家代表也以快閃店形式於漢彌頓飯店2樓店鋪設置洋酒市集，還有當地餐廳免費提供的各國美食供遊客嘗鮮。

中企部也藉此機會發起「聚餐挑戰」，被點名者必須找親朋好友到梨泰院聚餐，上傳認證照到Instagram上附註關鍵字#eat_taewon，並推薦其他人參與。中企部部長李永作為提出這次「聚餐挑戰」提案者，也率先點名今天到場共襄盛舉的多明尼加駐韓大使與首爾市長吳世勳參與這次挑戰。

李永表示，中企部從去年底開始為復興梨泰院商圈做準備，以本週末的展示會為起點，至5月初將舉辦一系列「Hey，梨泰院」活動，希望吸引更多人造訪梨泰院，不只要讓梨泰院恢復往日風光，還要進一步成為未來可以代表韓國的象徵。