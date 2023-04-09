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性侵殺人犯「詐死」越獄！入住豪宅爽爽血拚　牢房焦屍竟是替死鬼

▲▼南非性侵殺人犯詐死逃獄。（圖／翻攝推特）

▲南非性侵殺人犯貝斯特詐死逃獄。（圖／翻攝推特）

記者吳美依／綜合報導

南非「臉書性侵犯」貝斯特（Thabo Bester）去年5月驚傳在牢房裡「自焚」身亡，之後卻被多次目擊出現在約翰尼斯堡近郊富裕地區桑頓 （Sandton），不僅入住豪宅，還在高級社區購物。原來，他找來身分不明的替死鬼「詐死」並且順利越獄，逃亡將近1年後終於在坦尚尼亞落網。

BBC等外媒報導，貝斯特慣用手法是利用社群媒體誘惑受害者，2011年因性侵搶劫2名女性被定罪，2012年因性侵謀殺模特兒女友蒂胡魯（Nomfundo Tyhulu）被判終身監禁。

去年5月，消息指出貝斯特陳屍牢房，很明顯是自焚身亡，但持續有人目擊他仍活著，引發媒體質疑。今年3月，當局重啟調查後才發現，牢房裡的遺體死於鈍物重擊頭部，而且根本不是貝斯特，立刻展開追捕行動。

▲▼南非性侵殺人犯詐死逃獄事件，成為多間媒體報紙頭條。（圖／達志影像／美聯社）

▲貝斯特詐死逃獄事件成為多間媒體報紙頭條。（圖／達志影像／美聯社）

南非警察部部長塞萊（Bheki Cele）8日在記者會上表示，貝斯特落網時，正與女友及另一名嫌犯前往坦尚尼亞邊境，並且持有多本假名字護照，疑似準備逃去肯亞。司法部及警方將組成團隊於9日前往坦尚尼亞，協調3人的引渡事宜。

南非是全球性侵率最高的國家之一，因此貝斯特的逃亡消息一出，立刻引爆民眾怒火。他當時被囚禁在布隆方丹（Bloemfontein）曼岡懲戒中心（Mangaung Correctional Centre），由跨國保全公司G4S協同管理，但該企業如今被指控協助越獄，已有三名員工因為涉案而被開除。

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