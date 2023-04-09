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5大速食店、海底撈都用他家牛番茄　32歲總經理曝光

展鮮為全台最大牛番茄供應商，每年契作牛番茄產量高達8000公噸，5大速食業、全台通路達7成市占率都由展鮮供應。（圖／趙世勳攝、翻攝自subway臉書）

▲展鮮為全台最大牛番茄供應商，每年契作牛番茄產量高達8000公噸，5大速食業、全台通路達7成市占率都由展鮮供應。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

打開麥當勞、肯德基等5大速食業漢堡，裡面夾著的一片片牛番茄，海底撈、石二鍋等多家火鍋連鎖店的切塊番茄，多出自雲林一家農企「展鮮農產公司」，為要在異常氣候下維持穩定供貨，打造全台首間番茄冷鏈加工廠，農四代操盤人鍾宇軒說，「下一步是建立『戰情室』遠端監控」，契作番茄園預計從60甲擴充到100甲以上，年產量上看1.5萬公噸。

全台農畜業產銷失調大考驗下，仍出現新一代農企佼佼者。據CTWANT調查，供應5大速食業、全台通路達7成市占率的牛番茄供應商展鮮，2年前導入智慧農業系統，串連場域與生產管理雙系統，打造自動化完整數據，去年再引進IQF急速冷凍技術，在今年暖冬、氣候異常下，牛番茄以穩定價量供貨各大連鎖餐飲店。

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3月底一個平日下午，展鮮總經理鍾宇軒帶著CTWANT記者走訪位在雲林縣西螺鄉總部旁的1200坪蕃茄田，今年32歲的他，高壯身材、黝黑皮膚，不僅侃侃而談種田經，還是個科技通，手機裡的監控數據，是新導入AIoT智慧農業系統，「這是大氣感測、土壤裡埋有濕度檢測器，我們在田中裝設即時影像及環控裝置，隨時都能一手掌控田中發生什麼狀況。」

展鮮導入AIoT智慧農業系統，番茄田旁都可見監控與環控設備，透過手機APP就能隨時掌握田間資訊。（圖／趙世勳攝、展鮮提供）

▲展鮮導入AIoT智慧農業系統，番茄田旁都可見監控與環控設備，透過手機APP就能隨時掌握田間資訊。（圖／CTWANT提供）

展鮮目前在雲林、嘉義、南投共有50多個契作番茄田，總面積約60甲，全溫室栽培與戶外種植約各半。面對一年比一年更劇烈的天候異常、產能不穩以及缺工問題，鍾宇軒用智慧生產、大數據管理迎戰，種植過程全紀錄、全監控，一有狀況遠端可馬上應變管理，也可透過分析判斷當季採收時間和數量，並預估下一產季該契作多少農地。

展鮮預期今年底的產季將契作超過100甲以上番茄田，規模越做越大，他還計畫在總部打造「戰情室」，在辦公室透過大螢幕就能觀察各場域的即時影像。

鍾宇軒帶著記者進入產線，印入眼簾的是機械式選果機，番茄經過約5尺長的輸送帶滾動，自動分類成7個尺寸，再由人工依熟度優劣進行分級。「藍色箱子是供給給subway的，綠色是給麥當勞的，黑色箱子的番茄，最後會進入一般生鮮超市，我們全部分類共21個等級，滿足不同客戶、通路對於尺寸、熟度的不同需求。」

他進一步解釋，200克以上的大果，適合餐飲業者切塊擺盤或熬湯頭；漢堡裡的切片，依各速食品牌漢堡大小，決定供貨的牛番茄直徑尺寸，大多是100~160克的中果；賣給消費者的量販店和超市則是看重賣相；最後小果或畸形果多進入加工，做成番茄泥、醬、果乾等等。

緊接著穿過一個通道，就進入去年11月才剛落成的冷鏈加工廠，投資金額1.25億元，鍾宇軒邊走邊解釋，「鮮果分類後，客戶若是需要粉狀、泥狀、丁狀、塊狀，以及需要多少公分、公克，我們初級加工機器很齊全，都能滿足需求。」

展鮮新落成的冷鏈加工廠，將農產品保存時效延長，有助於調節市場供需，維持農產品價格穩定，農民不用承受市場風險。（圖／趙世勳攝）

▲展鮮新落成的冷鏈加工廠，將農產品保存時效延長，有助於調節市場供需，維持農產品價格穩定，農民不用承受市場風險。（圖／CTWANT提供）

然而讓他對未來牛番茄事業布局，從國內拓展到海外信心大增的是冷鏈管理技術。牛番茄一年一收，過往盛產時價格崩跌，非產季時又常價格飆漲、斷貨，現在都能透過急速冷凍倉儲，調節市場供需平衡，解決台灣生鮮農產品最大痛點。

鍾宇軒解釋，IQF農業冷鏈技術是在很短時間內使蔬果達到-80度的低溫保鮮效果，過程中不會添加任何防腐劑，根據政府建議有長達至少1年的食用保質期，「也就是說，豐收時能將多餘產量冰封庫存，不會流入市場使價格崩盤或棄採，若是產量不足以供給市場時，也能馬上有庫存支援。」

對於冷凍後的口感差異，他說，一般的冷凍處理，蔬果解凍後常會有失去原有口感和味道的狀況，甚至外觀扁塌、發黑；但是急速冷凍的蔬果，卻沒有這些問題，外觀、口感甚至營養成分，都能維持和鮮果一樣。

在少子化趨勢下，不僅農業、科技業人力短缺，餐飲業也一樣，這讓鍾宇軒看到了新商機，「未來會有越來越多的業者將蔬果處理委外機械代工，一樣新鮮、口感不變，還能省下一筆果皮廚餘回收費用。而冷鏈加工後的番茄因供貨穩定，還可開發成常態商品，例如已有業者研發番茄火鍋可以吃的到番茄丁。」

展鮮去年營業額約2億元，主要是鮮果業務的銷售，「目標3年後，新加入的冷鏈加工事業，營收要超過3億元。」他也嘗試跨入生技業成立「小紅牛」品牌，開發出牛番茄面膜、益生菌等，機能性飲品及酵素則正在研發中，目標把台灣優質牛番茄推廣到海外。

各地契作採摘後的番茄將由貨車直送工廠，透過機械式選果機分類尺寸大小，再由人工依熟度優劣進行分級。（圖／趙世勳攝）

▲各地契作採摘後的番茄將由貨車直送工廠，透過機械式選果機分類尺寸大小，再由人工依熟度優劣進行分級。（圖／CTWANT提供）

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