15年男友狠甩！她砸近百萬「復仇」　超辣照曝光

▲網紅克拉克對自己整形後的外表很滿意。（圖／翻攝Instagram「stacimarilove、staceyclarkephoto」）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國威爾斯斯旺西（Swansea）一名33歲辣媽，在30歲那年遭穩定交往15年的男友分手後，心碎的她燃起熊熊的報復心，決定狠砸2.5萬英鎊（94.4萬元）進行「全身大改造」，如今走在路上信心大增，因為更多男人會回頭看她，她也成了成人平台Onlyfans上的網紅。

英國《每日星報》報導，現年33歲的克拉克（Stacey Clarke）原本與穩交15年的男友育有小孩，沒想到30歲那年被提分手，之前都在忙著工作和帶小孩的她受到重創。

▼克拉克說自己變得很有自信。（圖／翻攝Instagram「stacimarilove、staceyclarkephoto」）

不過克拉克沒有繼續痛苦悲傷下去，她選擇用肉體「報復」，將儲蓄中的2.5萬英鎊當作整形資金，隆乳、抽脂、提臀、豐唇、整容，甚至陰部也整形。

克拉克現在經營Onlyfans，Instagram上的粉絲人數也有超過3萬人。她承認整形是出於一時衝動，但並不後悔這個決定，因為以前的她光忙著工作顧小孩，沒有其他時間照顧自己的外貌，也不常出門，整形完後對自己的信心反而大增。

▼克拉克喜歡自己現在的樣子。（圖／翻攝Instagram「stacimarilove、staceyclarkephoto」）

克拉克說如今感情生活很順利，走在路上迎來男人的目光也很有自信，而且享受其中。當被問及是否對整形上癮，她說很滿意目前的體態，短期內不會想再動任何刀，可能幾年之後再決定。