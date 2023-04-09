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行兇畫面曝！矽谷CashApp創辦人遭連刺2刀亡　路人見死不救

▲鮑伯遇刺身亡。（圖／翻攝推特）

▲鮑伯遇刺身亡。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國加州矽谷菁英、行動支付平台Cash App創辦人鮑伯（Bob Lee），4日凌晨在舊金山街頭遭人刺殺身亡，享年43歲。事發現場一旁大樓的監視器畫面曝光，鮑伯被刺當下沒有人下車阻止或救援，之後他走到一旁大樓也無人應門。

舊金山警局在4凌晨2時25分接獲報案，趕抵現場後發現鮑伯已倒臥在地上，身上有兩處明顯刺傷，救護人員抵達後發現傷勢危及生命，緊急送醫後仍因傷勢過重宣告不治。

舊金山市長布里德（London Breed）5日在聲明中指出，尚不清楚是誰行兇，調查正在進行中。最新曝光的是路邊監視器的畫面，顯示鮑伯當時正要橫越馬路，經過一輛車前時撞見一名持刀男子，他立刻伸手要對方不要過來，後退踉蹌兩步後見對方跟上便拔腿狂奔，但才跑到車尾就被對方追上推倒在地，犯人連刺2刀後隨即逃逸。

▼歹徒連刺2刀後逃逸。（圖／翻攝推特）

▼歹徒連刺2刀後逃逸。（圖／翻攝推特）

畫面中路上至少有2輛車經過，但沒有人下車查看或幫助鮑伯。另一段畫面顯示，鮑伯痛苦地爬起身後走向一旁大樓，但樓內疑似沒有人，鮑伯很快不支倒地，不久後他再爬起來跪在地上，似乎想撥打手機求救，看到車輛經過時他舉起手，但對方已經駛離，然後他離開畫面範圍，留下一灘血跡，這很可能是他最後被拍到還活著的身影。

鮑伯是加密貨幣平台MobileCoin產品長，過去在Block（原名為Square）擔任首位技術長期間，開發了行動支付平台Cash App。Cash App主要服務是讓使用者可以購買股票和比特幣，同時也能進行轉帳；目前該平台市值約400億美元（約台幣1兆2223億元），活躍用戶至少有3000萬人。

根據警方數據顯示，舊金山近年來暴力犯罪明顯增加，光是今年就發生12起命案，比去年同期上升20％；而舊金山去年總共發生56起殺人案，與2021年幾乎相同。

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