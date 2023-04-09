哈利王子被爆狂要錢！　英王查爾斯氣炸拒接電話：我不是銀行





▲英王查爾斯與哈利、梅根關係惡劣。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國哈利王子與夫人梅根脫離王室後，就和英王查爾斯三世及皇室關係降至冰點，之後內幕醜聞仍不斷傳出，皇室傳記作家賈柏森（Robert Jobson）新書《我們的國王》（Our King）中爆料，哈利打給父親查爾斯的電話中，不是對罵就是跟他要錢，查爾斯最後更受不了拒絕給錢，說不能再付錢給梅根。

綜合外電報導，賈柏森新書全名《我們的國王：查爾斯三世─揭曉身為男人與君主的他》（Our King: Charles III — The Man And The Monarch Revealed ），新書中提到哈利與父親的關係。當中指出當哈利告訴查爾斯三世將與演員梅根結婚時，父親給出的完全不是他希望得到的反應，哈利王子也質疑他的決定。

直到哈利與梅根決定「脫英」遠赴加州時，女王伊莉莎白二世還深深希望愛孫能夠找到內心的平靜，並未自己的選擇而幸福。沒想到人在加州的哈利不斷打電話回來找女王，同時一直對外公開批評自己的父親，讓女王非常困擾，她不想介入這對父子之間的紛爭，想說服他自己去和查爾斯談。

不過查爾斯也不領情，他最後乾脆拒絕哈利的電話，因為哈利打來不外乎就是衝著他罵，還一直要錢。當女王問查爾斯為何不乾脆給哈利錢，查爾斯回答，「我不是銀行」。

新書不只揭露英王查爾斯三世的生活，也想王室成員間的互動細節，包括女王伊莉莎白二世與梅根第一次喝茶時，還不清楚她是一名混血兒等。