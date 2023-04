哈利王子被爆狂要錢！　英王查爾斯氣炸拒接電話：我不是銀行

▲英王查爾斯與哈利、梅根關係惡劣。(圖/達志影像/美聯社)

記者張靖榕/綜合外電報導

英國哈利王子與夫人梅根脫離王室後,就和英王查爾斯三世及皇室關係降至冰點,之後內幕醜聞仍不斷傳出,皇室傳記作家賈柏森(Robert Jobson)新書《我們的國王》(Our King)中爆料,哈利打給父親查爾斯的電話中,不是對罵就是跟他要錢,查爾斯最後更受不了拒絕給錢,說不能再付錢給梅根。

綜合外電報導,賈柏森新書全名《我們的國王:查爾斯三世─揭曉身為男人與君主的他》(Our King: Charles III — The Man And The Monarch Revealed ),新書中提到哈利與父親的關係。當中指出當哈利告訴查爾斯三世將與演員梅根結婚時,父親給出的完全不是他希望得到的反應,哈利王子也質疑他的決定。

直到哈利與梅根決定「脫英」遠赴加州時,女王伊莉莎白二世還深深希望愛孫能夠找到內心的平靜,並未自己的選擇而幸福。沒想到人在加州的哈利不斷打電話回來找女王,同時一直對外公開批評自己的父親,讓女王非常困擾,她不想介入這對父子之間的紛爭,想說服他自己去和查爾斯談。

不過查爾斯也不領情,他最後乾脆拒絕哈利的電話,因為哈利打來不外乎就是衝著他罵,還一直要錢。當女王問查爾斯為何不乾脆給哈利錢,查爾斯回答,「我不是銀行」。

新書不只揭露英王查爾斯三世的生活,也想王室成員間的互動細節,包括女王伊莉莎白二世與梅根第一次喝茶時,還不清楚她是一名混血兒等。