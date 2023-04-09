Google Pay突免費發錢！用戶嗨「收到3萬元」　官方反應曝光

▲Google Pay獎勵計畫出現漏洞。（圖／翻攝IT之家）

記者張靖榕／綜合外電報導

Google Pay獎勵計畫最近被爆出現BUG，原本是內部測試版本卻意外對外開放，導致部分用戶突然收到金額出乎意料的現金獎勵。安卓研究員拉曼（Mishaal Rahman）最先發現問題，指出用戶會收到5美元到1100美元（3.3萬元）不等的「超額」獎勵。

綜合外電報導，Google Pay獎勵計畫主要是回饋活動，消費者只要購買促銷商品就可獲得相應比例的回饋，但最新發現的漏洞顯示，回饋的獎勵會超出比例。

很快有網友在美國知名論壇Reddit發問，表示收到6個現金回饋大約100美元，還有網友說自己每天都用Google Pay但什麼都沒拿到。其中有人提到用戶獎勵中出現「用自家狗糧Google Pay的匯款體驗」（dogfooding the Google Pay Remittance experience），「用自家狗糧」（dogfooding）是英語俚語，常用於描述軟體公司使用自家產品的情況。

這次的BUG可能是Google Pay原先計畫在內部測試新算法，結果意外對一般用戶開放，目前尚不清楚多少用戶受到影響，也不確定每位用戶收到了多少錢。

Google官方表示，已經獲悉這項情況並著手改進，同時建議用戶把多回饋的錢留在帳戶裡「不要花掉」。不清楚Google會否在修復後漏洞後，要求用戶歸還。