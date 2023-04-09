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中國留學生嘲諷「廣島原爆」稱無法同情　日本議員喊查！

文／中央社

兩名在日本留學的中國留學生拍片嘲諷廣島原子彈爆炸事件，稱對原爆「沒辦法同情」，此舉引發網友怒火。諷刺的是，兩人疑似領取日本發放的和平獎學金，廣島當地議員表示要追查到底。

拍攝影片的其中一名中國留學生分別在中國影音平台bilibili以及YouTube經營「平平出擊」和「平平出擊 Japanese Food Tour」個人頻道。

在3月17日上傳bilibili、標題為「廣島中心吃一碗炸彈拉麵」的影片中，「平平」先是站在原爆遺址開場，表示要帶大家看當年小男孩（Little Boy）原子彈留下的「作品」，接著與另一名他稱作「通哥」的中國留學生一起到廣島知名沾麵店「爆彈屋」用餐。

兩人在片中不時拿廣島原爆來搞笑，口吻輕佻，像是「可以來吃一次慶祝一下，畢竟是炸彈屋嘛，除了廣島也沒有了」。

▲廣島旅遊,廣島紙鶴塔,廣島原爆原頂館,日本旅遊,日本街景。（圖／記者彭懷玉攝）

▲廣島原爆圓頂館是原爆後的重要遺跡。（圖／記者彭懷玉攝）

兩人接著表示，要回答網友提問日本人對核爆事件有多大認知。他們稱日本人對「事情的真相不太了解」，廣島人「只認為自己是受害者，卻不知道是為什麼被爆了」。

「平平」表示，廣島有一個專門支援外國學生的和平文化獎學金，他們兩人都是獎學金的獲得者，每年要去參觀一次原爆博物館。

「通哥」接著說明博物館中陳設物品，稱館方似乎故意展出童裝等孩子的物品，猜測是要利用對孩子的憐憫心。「平平」接著說，「但咱們好像沒有那種心情，就同情不起來的感覺，沒辦法同情」。

影片曝光後，兩人言行惹怒網友，被加上日文字幕在推特（Twitter）等社群網站流傳，引發網友群起抨擊。

有網友表示，已經去函兩人領取獎學金的單位，要求取消獎學金；有網友表示家人死於原爆，看到這種發言很令人傷心；還有網友說，根據最新上傳影片，兩人似乎已經要畢業回國，所以才肆無忌憚，並有網友向日本政治人物陳情。

廣島市議員椋木太一在推特發文說，他看到這則揶揄原爆犧牲者的影片，兩人行徑令人難以忍受。

他也表示，有關兩人聲稱獲得廣島當地公益財團法人「平和文化中心」提供的獎學金，他將在9日市議會選舉後詳細調查。

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