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西方「援烏反攻」外洩事件延燒　烏克蘭補救美控俄所為

▲▼美國國防部五角大廈。（圖／路透社）

▲烏克蘭反攻計畫驚傳外洩，美國國防部五角大廈正調查幕後黑手。（圖／路透社） 

文／中央社

西方幫助烏克蘭反擊俄羅斯入侵的機密文件在社群媒體流傳，最新發現是攸關美國國安的中東及印太地區情報也有外洩，烏克蘭正尋求補救措施，美國正進行調查，並指控是俄方所為。

●美軍與北約援烏計畫疑外洩 烏克蘭尋求補救措施
媒體稍早報導，一份詳細說明美國和北大西洋公約組織（NATO）幫助烏克蘭計劃反擊俄羅斯入侵的機密文件在社群媒體流傳；烏克蘭領導階層7日討論防止軍事資料外洩的方法。

「紐約時報」最前報導，美國高級官員表示，機密戰爭文件本週在推特（Twitter）與Telegram上流傳。截至2022年6月，Telegram突破全球7億名每月活躍用戶，在俄國使用廣泛。

一名烏克蘭官員告訴路透社，這些文件含有「大量假消息」，社群媒體上的發文看起來像是俄羅斯發起的假消息行動，目的是散播對烏方攻勢的質疑。烏克蘭若要反攻，將亟需西方先進武器。

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在聲明中說：「這些只是俄羅斯情報部門玩弄的行動遊戲標準要素，僅此而已。」克里姆林宮沒有立即回應置評請求。

●援烏反攻機密外洩 美官員：疑俄國或親俄分子所為
美國官員7日表示，社群媒體上的幾份外流美國協助烏克蘭反攻的機密軍事文件，幕後很可能是俄方人員或親俄分子所為。外流文件讓外界可一窺截至1個月前的俄烏戰爭概況。

3名美方官員告訴路透社，這些文件看來遭到竄改，低報俄軍傷亡人數；不過3人說他們的評估並非正式性質，也與洩密本身的調查無關。鑑於這起事件的敏感性，3人不願具名，也不討論任何細節。

這類敏感文件外洩情事相當不尋常。美國國防部發言人辛赫（Sabrina Singh）說：「我們獲悉社群媒體上貼文的相關報導，本部正在檢討此事。」

美國司法部也表示正調查這起洩密案。中央情報局（CIA）發言人表示，中情局也得知網上流傳的相關貼文，正在進行調查。

●不只援烏反攻計畫外洩 美國中東印太情報也被翻拍
美國五角大廈正調查西方援助烏克蘭反攻的機密計畫外流到網上，7日發現洩漏範圍不只俄烏戰爭，還有中東、印太等攸關美國國安的議題，恐為多年來最嚴重情報破口事件。

分析圈指目前已知的機密外洩規模約達100多份文件，且不乏敏感性極高資料。美方一名高階情報官員稱這次洩密事件堪稱「五眼聯盟的惡夢」。五眼聯盟是美、英、澳洲、紐西蘭與加拿大5國共享情報的機制。

新一批外洩文件是7日出現於推特（Twitter）和其他網站，其中一張日期為今年2月23日的投影片還標註Secret/NoForn字樣，代表這是美國不與外國分享的情資。拜登政府日前才連忙徹查涉及援烏反攻計畫疑外洩，當中包含對烏克蘭搖搖欲墜防空能力的評估。

美國司法部表示他們也已啟動調查並與五角大廈密切聯繫，此外不願多作說明。

▲▼普丁出席在莫斯科舉行的總檢察長委員會會議。（圖／路透）

▲俄羅斯變節官員爆普丁極怕死。（圖／路透）

●俄變節官員爆普丁極怕死 不用手機網路搭秘密火車
一名去年變節的俄羅斯高層安全官員接受專訪，罕見透露俄國總統普丁（Vladimir Putin）偏執的生活型態，證實普丁有秘密火車網、不用手機也不上網，以及執行嚴格的防疫隔離措施。

英國「衛報」（The Guardian）報導，負責保護俄羅斯最高級別官員的俄羅斯聯邦安全局（FSO）前隊長卡拉庫洛夫（Gleb Karakulov）表示，這些措施目的是在掩蓋俄國總統普丁的下落。他稱普丁「病態地擔憂自己的生命安危」。

現年36歲的卡拉庫洛夫表示，普丁會搭專用列車出行，是因為這麼做「無法在任何訊息來源上被追蹤，這是為了隱匿行蹤」。

一名去年變節的俄羅斯高層安全官員接受專訪，罕見透露俄國總統普丁偏執的生活型態，證實普丁有秘密火車網、不用手機也不上網，以及執行嚴格的防疫隔離措施。

英國「衛報」（The Guardian）報導，負責保護俄羅斯最高級別官員的俄羅斯聯邦安全局（FSO）前隊長卡拉庫洛夫（Gleb Karakulov）表示，這些措施目的是在掩蓋俄國總統普丁的下落。他稱普丁「病態地擔憂自己的生命安危」。

現年36歲的卡拉庫洛夫表示，普丁會搭專用列車出行，是因為這麼做「無法在任何訊息來源上被追蹤，這是為了隱匿行蹤」。

▲▼烏克蘭副外長（Emine Dzhaparova）在聯合國人權理事會特別會議上就烏克蘭局勢透過視頻發言。（圖／路透）

▲烏克蘭副外長扎帕洛娃（Emine Dzhaparova）將出訪印度。（圖／路透）

●傳烏克蘭副外長10日訪印度 尋求人道救援

「印度人報」（The Hindu）報導，烏克蘭外交部第一副部長扎帕洛娃（Emine Dzhaparova）將於10日出訪印度，尋求人道救援以及相關設備，以修復俄羅斯入侵期間受損的能源基礎設施。

路透社報導，今年擔任20國集團（G20）輪值主席的印度，拒絕將俄烏戰爭起因歸咎於他們的老盟友俄羅斯，並在尋求外交解決方案的同時，增加對俄羅斯石油的進口量。

「印度人報」指出，扎帕洛娃是俄烏戰爭開打以來，首位訪問印度的烏克蘭政府部長級官員，她將呼籲印度向俄國總統普丁傳遞「堅定的和平訊息」。

報導引述外交消息來源指出：「烏克蘭已向印度要求更多人道主義援助，包括藥物、醫療設備及能源設備，用來修復在戰爭中受損的供電基礎設施，預計雙方還會討論提供相關援助。」

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