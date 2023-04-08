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越南將全面審核TikTok　揚言不排除禁用

▲▼TikTok。（圖／路透）

▲越南將全面審核TikTok，不排除禁用。（圖／路透）

文／中央社

越南訊息媒體部表示，如果TikTok不按照指示移除違規內容，TikTok在越南可能會被禁用。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南訊息媒體部副部長阮清林（Nguyen Thanh Lam）近日針對即將審核TikTok一事表示，越南的法律足以保障網路安全，「包括限制、徹底禁止TikTok等跨境平台的違法應用程式。」

這番話亦即，越南不排除禁用TikTok。

越南訊息媒體部廣播電視與電子訊息局局長黎光自由（Le Quang Tu Do）表示，越南相關單位擁有經濟、技術、外交工具對這些國際平台採取動作。

經濟工具包括切斷金流，切斷平台與廣告商的連結以及銀行與電子商務的活動等。

在技術面來說，如果平台不理會當局要求來移除違規內容，越南可以封鎖網域還有伺服器。

越南訊息媒體部也可以建議社會大眾，要他們不要使用存在有害內容的平台。

黎光自由強調：「這些手段目的是讓那些並未在越南設辦事處的國際平台例如臉書（Facebook）、YouTube等遵守越南法律。」

至於TikTok是少數有在越南設辦事處的國際平台之一，越南多個部會計劃5月對TikTok展開全面審核，範圍包括傳播內容、納稅義務、電子商務交易、廣告等。

黎光自由說，在審核之後，越南媒體訊息部將評估TikTok的影響以及TikTok遵守法律的能力。越南媒體訊息部將找出解決問題的根本之道，而不只是移除內容而已。

越南媒體訊息部表示，它們已經要求TikTok、臉書、YouTube這樣的平台封鎖及移除違規內容不知道多少次了，但在很多時候，這些平台都不遵守，甚至還協助散布。

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