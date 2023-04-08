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這間打敗哈佛！美國「最有錢途」大學排行榜曝光　年收達352萬

▲▼大學,大學生,校園,畢業。（圖／CFP）

▲畢業後收入是許多人選擇就讀大學的依據之一。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

出社會工作能賺多少錢，通常取決個人能力有多少，但就讀的大學和科系在剛畢業時仍是重要影響因素。外媒統計出畢業後年薪最高的大學，結果發現只有兩間常春藤名校進入前10名，哈佛大學甚至連前25名都未擠進，而第一名則是加州理工學院，畢業後的年薪中位數達11.2萬美元（約台幣352萬元）。

《紐約時報》推出了一項「大學排名」工具，讀者可以透過畢業後收入、學費、校園位置、學術研究排名、校園安全等因素，依照每個人著重因素不同，排出最適合自己的大學。若是單從「畢業後收入最高」的排名來看，只有兩間常春藤名校進入前10名，分別是普林斯頓大學和賓州大學，哈佛大學甚至連前25名都未擠進。

畢業後10年內薪水中位數最高的10間大學分別是加州理工學院（11.2萬美元）、麻省理工大學（11.1萬美元）、哈維穆德學院（10.8萬美元）、本特利大學（10.7萬美元）、賓州大學（10.3萬美元）、卡內基美隆大學（9.9萬美元）、史蒂文斯理工學院（9.8萬美元）、史丹佛大學（9.7萬美元）、喬治城大學（9.6萬美元）和普林斯頓大學（9.5萬美元）。

根據美國勞工部數據統計，截至2022年底，年紀在25至34歲的全職上班族的年收中位數為5.2萬美元；大學畢業者的年收中位數為5.9萬美元，同一年齡區間的高中畢業者為3.6萬美元。

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