義國出生率降至歷史新低　馬斯克：義大利正在消失

▲特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)。(圖/路透)

中央社記者陳攸瑋羅馬7日專電

資訊科技分析師斯特羅帕今天推文引述最新統計表示,義大利出生率降至歷史新低,但死亡率居高不下,義國人口正全速下降並可能減半。馬斯克推文回應「義大利正在消失」。

義大利「晚郵報」(Corriere Della Sera)報導,億萬富豪馬斯克(Elon Musk)今天在推特(Twitter)上回應義國IT分析師斯特羅帕(Andrea Stroppa)分享義國出生率下降的數據,稱「義大利正在消失」。這項預言可說是冷酷無情。

根據義大利「國家統計局」(ISTAT)7日發布的統計數據,2022年義大利新生兒39萬3000人,首次下降到40萬以下。國家統計局在這份最新的人口報告中表示,新生兒人數下降與育齡婦女(15至49歲女性)人數減少有關。

根據最新的人口報告,65歲以上的長者占義大利人口1/4。即使過去3年全國死亡人數達215萬,其中9成是65歲以上,人口高齡化的趨勢仍然持續,義大利人口平均年齡從3年前的45.7歲,提高到目前的46.4歲。

早在去年,馬斯克就持續回應斯特羅帕,馬斯克去年5月在一則推文表示,「人口崩潰是對文明的最大威脅」,當時尚未出任義大利總理的政治領袖梅洛尼(Giorgia Meloni)回覆這則推文說:「繼續這樣下去,我們將會有一個沒有孩子的社會,它會崩潰,但像馬斯克這樣的知名人士談論它是件好事」。

