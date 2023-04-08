老夫妻「勇闖亞馬遜」釣魚　丈夫突暴斃！她鱷魚河中伴屍漂流7天

記者張寧倢／編譯

巴西一對68歲老夫妻3月底首次一起出門釣魚，行前規畫了好幾個月，兩人駕船沿著亞馬遜河北岸最大的支流內格羅河（Rio Negro）順流而下，不料丈夫第一天午夜就心臟病發，死在船上。婦人在滿是鱷魚的水域中漂流一周，逐漸腐爛的屍體不僅吸引蠅蟲，也有禿鷹飛到船頂上，她為了保存丈夫遺體還奮力對抗猛禽。

▲巴西一對老夫妻到亞馬遜河流域釣魚之旅，結果第一天晚上丈夫就暴斃身亡，妻子漂流7天才獲救。（圖／翻攝自YouTube，下同）

根據《每日郵報》報導，68歲的瑪麗亞（Maria das Graças Mota Bernardo）與同齡丈夫荷西（José Nilson de Souza Bernardo）於3月28日首次一起踏上釣魚之旅，他們出發時乘著小漁船並攜帶一艘更小的獨木舟，方便探索叢林流域。荷西在29日午夜時分，因吊床繩子斷裂而摔落受驚，他一度告訴妻子自己覺得燥熱、身體不適，怎知不久後他突然站了起來，一邊大叫著倒地，旅途第一晚就心臟病發身亡。

這對夫妻的女兒克利絲汀（Cristiane）受訪時轉述了母親經歷說，瑪麗亞喪夫後索性把獨木舟掛在樹上，打算開著小船沿路求救，卻發生引擎故障，瑪麗亞只好走到船頭划水，「她連續數日都在划水。」然而，棲息在這片流域的凱門鱷（caiman）不斷在船邊徘徊。瑪麗亞不會游泳，她說當時很怕自己隨時都會掉進水裡。凱門鱷是一種迷你短吻鱷，身長可達1.2公尺，還有殺人凱門鱷（killer caiman）之稱。

瑪麗亞最初幾天還能靠船上的生魚和麵粉果腹，後來只能靠著喝水、麵粉拌水、檸檬汁撐下去，她在河上漂流期間持續敲打著鍋碗瓢盆，大聲呼救，卻都沒人回應。雖然第3天一度有人開著附帶馬達的獨木舟經過，但他自顧自地前進，並沒有對瑪麗亞伸出援手。

荷西的遺體幾天後開始腐爛發臭，瑪麗亞被迫用衣服遮掩口鼻，拿船頂防水布蓋在屍體上防止更多蠅蟲孳生，甚至吸引了禿鷹飛到船頂上。克利絲汀說，母親當時奮力將禿鷹趕走，「她打了牠們，引發一陣鳴叫。」克利絲汀說，父母出發前規畫了好幾個月，父親曾說想讓母親幫他拍好多照片，這原本會是專屬於他們兩人的時光。

幸運的是，經家人報案，巴西海軍在她歷經7天漂流的4月4日發現了瑪麗亞的蹤跡，立即派遣直升機救援，在距離出發地161公里外的亞馬遜州城鎮伊蘭杜巴（Iranduba）終結這場驚魂。瑪麗亞隨後被送往州首府瑪瑙斯（Manaus）救治並於5日出院。州衛生部門表示，她目前仍在接受後續臨床與心理治療。