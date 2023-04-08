男友「戒指曬痕」成劈腿證據！她淪小三　曝光渣男慣用手法

▲未希以為在交友軟體上找到真愛，沒想到卻是渣男。（示意圖／CFP，下同）

記者王佩翊／編譯

日本一名女子因為對婚姻有憧憬，因此努力在交友軟體上認識男性，好不容易找到一名符合她條件的男子，兩人也順利交往，然而最終卻發現對方早已結婚，而自己則是「被小三」。她回憶，讓前男友露出馬腳的正是手指上的細微戒指曬痕，而事後對方還把婚戒丟掉，企圖藉此展示與她在一起的決心。然而直到大老婆告知後才知道，他早已是外遇慣犯，而且丟的根本是假戒指。

根據日媒ananweb報導，化名未希的31歲女子公開了自己曾經介入他人婚姻的經歷，然而可憐的是，她並非主動勾引已婚人夫，而是遭渣男欺騙，才會被小三。未希說，雖然這已經是3年多前的事，但至今仍對她造成巨大陰影。當時她剛開始進行婚活，努力尋找適合結婚的對象，所以便下載了交友軟體。

最初雖然曾與多名男子見面約會，但通常不是照片和本人差很多，就是一見面就開始高談闊論自己的成就，讓她逐漸開始厭惡從交友軟體上認識男人。然而此時她卻遇到一名年紀比她大4歲的男性小剛（化名）。小剛是一名銀行員，不論是長相還是聊天的方式都讓她感到很舒服，於是就把小剛當作自己的最後機會，約出來見面。

見面後，未希馬上對小剛一見鍾情，甚至把對方當作愛情的救世主。此後兩人便經常使用LINE聯繫，互相培養好感，而在第二次見面時，小剛就向她告白，於是兩人正式開始交往。未希回憶道，剛開始交往，一切都很順利，然而卻逐漸開始出現蛛絲馬跡。

兩人交往後不久，小剛說要和朋友去沖繩旅行，而在旅行時，他也會保持聯繫，甚至在未希要求下，分享旅遊照片。然而小剛旅遊回來後，兩人馬上就見面約會，當時小剛因為曬太陽，所以皮膚變成小麥色。但未希在約會時，卻不小心看到小剛的左手無名指有一圈淺淺的白線，疑似是婚戒的曬痕。

直到1個星期後，兩人約好要開車出遊，並約在車站會合，然而未希見面前卻偶然瞄到，小剛竟然在車上把左手無名指的戒指摘下，整個過程都沒發現未希早就在車外目睹一切。事後她揭穿一切，沒想到對方卻說，願意為了她與妻子離婚，甚至將婚戒丟進河裡。

未希不久後接到大老婆的電話，對方語氣冷靜地告訴她，其實小剛早就不是第一次出軌，而且其實是自己想要和小剛離婚，但小剛堅持不願意，甚至每次都說是最後一次外遇，而在未希面前丟掉的戒指，其實根本就不是真的婚戒。