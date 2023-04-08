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日HAMA壽司「過期食材重新貼標」！　認：表面沒壞就繼續用

▲▼HAMA壽。（圖／HAMA壽司官網）

▲HAMA壽司分店使用過期食材。（圖／HAMA壽司官網，下圖）

記者王佩翊／編譯

日本知名迴轉壽司連鎖品牌「HAMA壽司」（はま寿司）被週刊爆料使用過期食材。被舉報的分店將表面沒有明顯變色的過期食材重新貼標，並繼續使用。對此，HAMA壽司表示，是部分分店行為，而員工選擇違規的理由則是為了「減少食物耗損」，並且已經行之有年。

《週刊文春》3月報導，HAMA壽司福島縣郡山市郡山堤分店疑似長期使用過期食材製作壽司，並販售給顧客。而HAMA壽司直到7日才正式對外發表聲明，坦承該分店的確有使用過期食材的違規行為，未按照公司的標準進行管理。

▲▼HAMA壽。（圖／HAMA壽司官網）

根據HAMA壽司總公司的調查，該分店雖然並未違反食品衛生法，但是的確沒有遵守總公司的食材管理規則。日本法規規定，「消費期限」的定義為未拆封的情況下，按照保存方法保存，能夠安全食用的期限。而HAMA壽司則是在消費期限內又再設置了一個更早的「使用期限」，一旦超過使用期限的食材就必須報廢。

郡山堤分店卻將目視沒有變色或是嚴重變質的食材重新貼標，繼續使用。HAMA壽司指出，該公司設立使用期限的背景，是為了在安全食用期限下，更方便管理，但卻被部分員工認為是「超過這個時間也不會造成太大的安全問題」，因此為了減少食材耗損，才會重新貼標使用。

HAMA壽司也坦言，該分店重貼標的行為已經行之有年，未來將會加強員工教育，並要求嚴格遵守公司規定，一旦有類似行為再度發生，必定嚴懲。

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