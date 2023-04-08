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人夫偷吃小9歲女下屬！辦公室激戰　假加班真「肉體交疊」

▲▼上班,上班族,同事,辦公室,辦公室戀情,開會。（圖／CFP）

▲英國一名男子自爆，在辦公室與女同事激戰。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

英國一名男子匿名自爆，與小9歲的女下屬發生不倫戀，而如今他已經對冷漠的妻子失去興趣，想要和小三好好交往，但卻又不想要因為婚外情事實，導致自己離婚後無法與孩子見面，因此上網求助，是否要坦誠外遇後，再提離婚，不過此舉也讓網友不禁大呼自私。

根據《太陽報》報導，38歲的原PO在一間百貨公司擔任經理，他和36歲的妻子結婚6年，共同育有2名年幼的孩子，然而最近夫妻關係卻陷入冰點。他直言，「我的妻子冷漠無情，不論我說什麼或做什麼，她都不滿意，我們很常吵架，很少上床，因為對我而言，她也不再擁有吸引力。我試圖解決我的擔憂，但是依舊沒有任何改變。」

他的生活卻在不久之前出現轉機，數個月前，一名29歲的副經理進入他所在的部門，而他們之間也因此產生火花。他說，「數周前，我們兩個留在辦公室加班，當時她在我的辦公室找東西，但卻沒有找到，於是我便主動幫她找東西。」

他表示，「我的辦公室很小，結果不小心撞到對方，我們都笑了，於是突然開始接吻。在我反應過來時，我們已經把對方的衣服都脫掉，並且在辦公室經歷我人生中最激烈、最讓人興奮的性愛。從那之後，只要一有機會，我們就會發生性關係。」

原PO直言，他知道這樣的行為是錯的，他們總有一天會被抓姦在床，但卻也讓他感到更興奮。他強調，自己雖然對妻子沒有愛了，但是很愛自己的孩子，因此也擔心一旦婚外情曝光，妻子會禁止他和2名孩子見面。為此他煩惱不已，並上網請求幫助，讓他可以在對自己造成最小傷害的情況下順利離婚，然而他的故事公開後，也讓網友大呼，「實在太自私！」

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