死亡率九成！美國CDC發布「馬堡病毒」最新警示　注意境外移入

▲非洲國家最近爆發馬堡病毒，世衛組織認為馬堡病毒具有流行病的潛力。（示意圖，與本文無關／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國疾病管制與預防中心6日針對「馬堡病毒」（Marburg virus）發布警示，建議美國公衛人員與醫師要保持警惕。馬堡病毒死亡率介於23%至90%之間，是罕見且致命的人畜共通傳染病，具有高度傳染力。

福斯新聞報導，美國現階段尚未出現馬堡病毒確診個案，但疾病管制與預防中心（CDC）尋求提高對境外移入的風險認知。CDC表示，「目前，馬堡病毒出現在美國的風險低，但臨床醫師應該要意識到境外移入個案的可能性。」

馬堡病毒是罕見且致命的人畜共通傳染病，具有高度傳染力，可透過接觸感染血液或其他體液傳染，潛伏期介於2至21天，感染後會引發發燒、畏寒、頭痛、喉嚨痛、肌肉痠痛等症狀，也會可能出現皮疹、腹瀉、虛弱與原因不明出血或瘀傷，很快會演變到全身的黏膜或器官出血。

CDC指出，此種疾病死亡率介於23%至90%之間，有時難以診斷，「馬堡病毒許多症狀與其他該地區可能流行的其他傳染病（例如瘧疾、傷寒）或是病毒性出血熱（例如伊波拉、拉薩熱）類似」。針對該疾病，目前還沒有經美國食品藥物管理局（FDA）批准的疫苗可使用。

非洲國家赤道幾內亞（Equatorial Guinea）及坦尚尼亞已先後爆發馬堡疫情。赤道幾內亞2月13日首次通報境內疫情爆發，依據世界衛生組織資料，截至3月31日累計報告34例病例，其中14例確診，確診病例中10例死亡，另20例疑似病例均已死亡。坦尚尼亞則是在3月21日宣布境內爆發疫情，已知有8例確診，其中5例死亡。

此前，美國CDC已派遣新興與人畜共患傳染病中心研究人員至非洲，協助應對馬堡病毒疫情，至少9名CDC人員前往赤道幾內亞成立現場實驗室，協助進行篩檢、病例識別與接觸者追蹤等工作。