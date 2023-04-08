南韓國內再爆猴痘病例　為首起「本土感染」

▲南韓傳出首起猴痘本土案例。圖為猴痘疫苗。（圖／記者洪巧藍攝）

記者羅翊宬／編譯

南韓防疫當局今（8）日通報第6起猴痘（MPOX）病例，經過調查後發現，該名患者近3個月內並無海外旅遊史，懷疑是在境內遭他人感染，因此將該起病例定調為首例南韓本土病例。不過為了保護患者，南韓防疫當局並未公開該名患者的性別、年齡等個人資訊。

根據《韓聯社》，南韓疾病管理廳8日表示，一名本國籍（南韓）民眾的皮膚發疹始終未能痊癒，於是該名個案3日前往醫療機構問診，不過在針對各種傳染病進行篩檢後，結果卻都呈現陰性，因此6日又前往轄區內的保健所（衛生所）申報，懷疑自己被感染猴痘。

在南韓疾病管理廳為該名民眾實施篩檢後，昨（7）日判定為陽性，正式確診猴痘。該名患者其實從3月底就開始出現皮膚發疹等症狀，防疫當局認為，在出現疑似症狀後，該患者仍和當地社會有所接觸。

目前該患者已進入醫院隔離治療，目前恢復狀態良好。對此，南韓疾病管理廳表示，正針對該名確診者的活動路徑和接觸者身份進行調查。

報導指出，南韓國內去年6月22日傳出首例猴痘患者，防疫當局將危機警報升級為「注意」階段，之後於去年9月3日、11月15日和11月22日陸續傳出確診者，不過前面5名個案皆為境外移入，此後超過3個月便未曾再傳出猴痘患者，然而此次卻又有人感染猴痘，且是首例的南韓本土個案。

而其實，早在今年3月13日就傳出一名境外移入的猴痘確診患者，只不過當時防疫當局已調降危機警報，因此不另行對外公開。