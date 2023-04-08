北韓再測試「核魚雷」　航潛71小時引爆！美專家打臉：性能差、速度慢

▲北韓4至7日再度於咸鏡南道海域測試「核魚雷」海嘯-2型。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）3月24日首度對外公開新研發、被命名為「海嘯」的核動力無人攻擊潛艇，宣稱能攜載戰術核彈頭潛入敵方海域轟炸港口、軍艦，因此該款秘密武器又被稱為「核魚雷」。繼先前2次進行測試後，北韓又宣稱本月4至7日在咸鏡南道海域進行測試，精準擊中目標。

不過，美國軍事專家認為，北韓所研發的核魚雷「海嘯」其實性能低、速度又慢，難以精準擊中戰略目標，只不過是用來嚇唬敵方的政治性宣傳武器。

根據北韓官媒《朝中社》今（8）日報導，在國防科學研究機關的主導下，北韓於本月4至7日再度測試核動力無人攻擊潛艇（UUV，無人水下載具）「海嘯-2型」。

軍方首先於4日下午在咸鏡南道金野郡加進港投入該款武器，在朝鮮東海（日本海）設定其1000公里的航程，沿著擬定的橢圓、8字型航線，在71個小時6分鐘後，於7日下午抵達被設定為目標水域的咸鏡南道端川市龍臺港外海，精準在海底引爆實驗性彈頭。

報導指出，此次測試完美驗證該款水下無人載具所具有的致命打擊能力，「該款戰略武器能遏制敵方日益進化的各種軍事行動、剷除威脅，是抵禦朝鮮民主主義人民共和國的必須武器，將展現出我方具優勢的軍事潛在能力。」

▲▼北韓3月21至23日在咸鏡南道海域實施「核子無人攻擊潛艇」水中引爆試驗，金正恩親自視察指導。（圖／達志影像／美聯社）

根據南韓《韓聯社》，北韓首度於3月24日（3月21至23日測試）對外公佈該款秘密兵器，表示在朝鮮勞動黨第8次全代會將該款武器命名為「海嘯」，宣稱過去2年來已先後進行50餘次測試。至3月28日，北韓首度公開戰術核彈頭「火山-31」，並再度測試「海嘯-1型」。

韓國國防安保論壇申宗佑（신종우，音譯）表示，「就如同北韓將巡弋飛彈分別命名為『箭矢-1』、『箭矢-2』，對於核魚雷也採用類似的命名方式，而從此次潛航時間比上次還長就可以得知，（海嘯-2）是海嘯-1的擴大版。」

據悉，先前南韓國防部長李鐘燮6日接受國會質詢時表示，南韓軍方基本上掌握探測敵方水下載具的能力。申宗佑認為，北韓很有可能是透過此次實驗做為對南韓軍方的回應，進一步公開更具優勢的潛航時間與距離。

不過針對北韓的新武器，曾經擔任美國國務院高級官員的范迪彭（Vann Van Diepen）卻先後在美國智庫《北緯38度》（38 North）、媒體《美國之音》（VOA）打臉，認為「核魚雷」海嘯只不過是用來進行政治宣傳的武器，其速度慢、精準率低是致命傷。

范迪彭分析，北韓雖充分掌握研發無人水下載具的技術和能力，但核魚雷作為核武攻擊敵方目標所消耗的時間、精準度、威力等，在效益上皆明顯比彈道飛彈或巡弋飛彈還要來得更低，較無力反制敵方的反潛攻擊武器，因此該武器難以被用於向敵方發動第一次攻擊，比較適合用於在遭到攻擊後反制敵方。