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不只烏俄機密文件外洩！　五角大廈「中東、印太情報」也被翻拍

▲▼烏克蘭洩密文件。（圖／翻攝自推特）

▲地圖上標示了俄羅斯和烏克蘭營區的位置和規模，還有雙方估計的總損失。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

美國軍方關於烏俄戰爭的機密文件在社群網站上曝光，根據外媒報導指出，洩漏的內容包含美國及盟友交付烏克蘭的武器細節、烏東部署位置等內容，目前不清楚是由何方流出．而消息人士指出連中東、中國到印太地區的美國國安機密都已外流，顯示出重大安全疏漏。

根據紐約時報、CNN報導，美國知情的分析人士指出，這次洩密的規模恐達到100多份文件，考量到這些文件本身的敏感性，可能會對拜登政府或國安造成巨大破壞。資深情報官員更指出，這次洩密簡直就是「五眼聯盟」的惡夢；聯盟成員包含美國、英國、澳洲、紐西蘭和加拿大，成員間廣泛共享情報。

審閱過網路上這些外流文件的安全分析師指出，新一批外流的投影片還包括關於中國、印太戰區、中東和恐怖主義等敏感內容。紐約時報指出，目前國防部正積極尋找洩密源頭，

目前已排除烏克蘭官員，因為他們無法接觸到印有五角大廈聯合參謀總部辦公室記號的文件。

▲▼烏克蘭洩密文件。（圖／翻攝自推特）

▲俄軍入侵烏克蘭第370天的每日匯報。（圖／翻攝自推特）

▲▼烏克蘭洩密文件。（圖／翻攝自推特）

▲洩密文件列出了烏克蘭目前擁有的西方武器數量、預計交付的額外數量，以及烏克蘭已經或預計完成的培訓內容。（圖／翻攝自推特）

最新的機密文件是7日被發現在推特與Telegram上流傳，目前已知至少有4份文件外洩。第1份是今年2月發布名為「美國、盟國和合作夥伴聯合空軍作戰力量建設」的複印本，它列出了烏克蘭目前擁有的西方武器數量、預計交付的額外數量，以及烏克蘭已經或預計完成的培訓內容。

第2份的標題為「俄羅斯／烏克蘭聯合參謀部J3／4／5每日更新（D+370）」，這份資料同樣列為機密；J3是美軍聯合參謀部的作戰指揮部、J4負責後勤與工程、J5負責戰略計畫與建設的建議，D+370則是指文件製作的日期，代表著俄軍入侵烏克蘭第370天。

▲▼烏克蘭洩密文件。（圖／翻攝自推特）

▲文件上標示出哪些地方可能會結冰，有利於評估何處能讓車輛移動。（圖／翻攝自推特）

第3份則是一張機密地圖，它顯示了截至3月1日的衝突情況，地圖上標示了俄羅斯和烏克蘭營區的位置和規模，還有雙方估計的總損失。不過官員們認為，這份文件上的傷亡數字是造假的，俄兵的陣亡數應該遠超過文件上列出的1.6萬人到1.75萬人；文件中還指出烏軍的死亡數6.1萬至7.15萬也是錯的，遠高於五角大廈的估計數字。

第4份文件是烏克蘭當地2月份的天氣預報，同樣被列為機密，因為該文件上標示出哪些地方可能會結冰，有利於評估何處能讓車輛移動。美國司法部表示，他們已對洩密事件展開調查，並與國防部保持溝通，但拒絕進一步評論。

美國前國防部高階官員馬爾羅伊（Mick Mulroy）表示，機密文件外洩代表著重大的安全漏洞，可能會阻礙烏克蘭的軍事計畫，「圖片顯示的都是實體文件，看來是有人故意洩漏訊息，目的是破壞烏克蘭、美國和北約的努力。」

▲▼烏克蘭洩密文件。（圖／翻攝自推特）

▲外流的烏東城鎮巴赫姆特（Bakhmut）戰況地圖。（圖／翻攝自推特）

紐時7日率先披露西方機密援烏反攻計畫疑外洩後，美方一名國安高層官員今早還擔心損害範圍是否僅止於此，但中午就發現在匿名網路留言板4chan上又出現新外流文件，是一張說明烏東城鎮巴赫姆特（Bakhmut）戰況的地圖。巴赫姆特圍攻已持續數月，目前是俄烏戰爭一大激戰區。

俄羅斯Telegram上的軍事專家多半認為，這是來自西方的假訊息，目的是為了誤導俄軍的指揮工作。但俄羅斯訊息的FilterLabs執行長特布納（Jonathan Teubner）認為，這可能是俄羅斯的行動，目的是在華府和基輔之間製造不信任感。

網傳的文件沒有諸如烏軍何時、何地發起反攻等具體內容，但因上面標註截至3月1日時美方與烏克蘭對整備期程的預估，仍能讓外界推測出西方全力協助烏軍反攻的計畫。

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