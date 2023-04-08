ChatGPT答對「美醫生資格考」90％題目！　還診斷出10萬分之1罕病

▲AI聊天機器人ChatGPT在3月向付費用戶發表最新版本GPT-4。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

AI聊天機器人ChatGPT在3月向付費用戶發表最新版本GPT-4，結果一名醫生就利用它來進行測試，沒想到最新版的ChatGPT居然能輕鬆答對美國醫生資格考90％的題目，甚至能在輸入病人資訊後，輕鬆診斷出罕見疾病。

根據《商業內幕》報導，哈佛大學電腦科學工程師兼內科科醫生柯漢（Isaac Kohane）在新書中指出，他利用美國醫學資格考測試了最新版的ChatGPT，沒想到它居然能答對90％以上的題目，除了表現比前幾版優秀外，甚至也比一些有執照的醫生更好。

柯漢說，ChatGPT不僅僅能回答考試的問題，還能替醫生在臨床上提供更好的建議，例如指導醫生如何以更簡單、清晰、更具有同情心的說法向病患解釋病情，也能輕鬆摘要冗長的醫學報告，或是將住院程序翻譯成不同語言，甚至將一些醫療術語精簡成醫學院6年級學生可以輕鬆閱讀的內容。

▲ChatGPT正確診斷出機率僅10萬分之1的罕病。（示意圖／CFP）



柯漢更進一步用ChatGPT進行臨床實驗，他將自己過去曾治療的個案資料，包含超音波、體內激素標準等內容提供給ChatGPT，沒想到它居然正確診斷出機率僅10萬分之1的先天性腎上腺增生症（congenital adrenal hyperplasia），「就像我透過多年研究和經驗得出的結果一樣。」

不過，柯漢也意識到，全球數百萬個家庭都能透過ChatGPT獲得這些醫療知識，「我不知道我們如何才能保證或證明GPT-4的建議是安全或有效的。」柯漢說，ChatGPT很容易出現錯誤，這些錯誤的地方通常很微小，多半是一個公式計算錯誤、忘記計算平方等，還曾算錯人體的BMI值，「一個錯誤的數字或計算錯誤的體重，都會導致嚴重的診斷誤差。」

當柯漢詢問ChatGPT關於計算錯誤的部分時，它則回應，「我無意欺騙或誤導任何人，但我有時候會根據不完整或不準確的數據犯錯，我也沒有人類醫生或護理師的臨床判斷或道德責任。」

柯漢結論指出，ChatGPT能夠在臨床上節省醫師很多的時間和資源，「我們必須強迫自己想像身處在一個擁有越來越聰明的機器人世界，最終它可能在各方面都會超越人類智力，我們必須認真思考我們希望這樣的世界會如何運作。」