女警下班「雙乳解封」辣翻！制服透出翹臀　粉絲暴動：快逮捕我

▲哥倫比亞女警因為太性感而在網路上走紅。（圖／翻攝自IG／alexaaa_narvaez，下同）

記者張寧倢／編譯

哥倫比亞一名女警不僅貌美，身材也相當火辣，從她在IG與TikTok上傳的影片中可見，雖然警察制服全身包緊緊，仍可以看出她凹凸有致的曲線，下班後拍攝的影片更「解封」雙乳，讓網友們大流鼻血嗨喊「好想被她開罰單」、「逮捕我」。

根據獨立報（The Independent）報導，28歲的納娃維茲（Alex Narvaez）在哥倫比亞警界工作，卻因太性感而走紅。她最近上傳一段TikTok自拍短片，雖然穿著警察制服，背後鏡中反射出的翹臀更引人注目，影片突破310多萬次觀看數、25萬人按讚。貼文下常有人用愛心、火焰符號示愛，但也有熱情粉絲留言「我願意每周超速被她開罰單」、「喜歡穿制服的女人」、「寶貝，我有罪，快逮捕我」、「我是個大壞蛋」。

▲▼納娃維茲腰部纖細，身材凹凸有致，網友留言吶喊「逮捕我」。

納娃維茲的IG擁有超過115萬名粉絲追蹤，TikTok頻道也近7萬人追蹤，脫下警察制服後，更不吝分享自己的「川字腹肌」與傲人上圍，時常PO出她穿比基尼、半截式上衣或低胸小可愛等性感打扮，甚至對著鏡頭扭腰擺臀地跳舞，撩動不少網友的心。