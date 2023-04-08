少女性愛誤將「軟木塞卡陰道」將近4年　害小便失禁！接導尿管

▲國外一名女子在性愛時將軟木塞放入下體，將近4年都未取出，導致尿失禁的慘重後果。（示意圖，非文中當事人／CFP）

記者張寧倢／編譯

塞爾維亞一名19歲年輕女子因小便失禁就醫，醫生檢查發現陰道內有異物，她才坦承自己大約3年半前，因當時判斷力不足，在性愛過程中將軟木塞放入陰道，沒想到就這樣卡在體內，多年來她不敢聲張或就醫。結果造成陰道壁與膀胱之間出現一個破洞，尿液會不受控制地從陰道排出，須接導尿管以利排尿。

根據紐約郵報報導，這起罕見的病例報告4月被發表在《兒科和青少年婦科》（Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology）醫學期刊上。報告提到，這名不具名的女子就醫時陳述，她在「性交時判斷力降低」的狀態下將軟木塞塞進陰道，試圖自行取出失敗後就這樣把異物留在體內。她出於「羞恥感與對外界議論的恐懼」，加上軟木塞阻塞並不影響月經血量與周期，多年間未尋求醫療協助。

事發將近4年後，女子19歲時開始控制不住小便才首次到醫院檢查，結果發現陰道內異物上已經長出肉芽組織，周邊靠近尿道的區域出現腫脹情況。醫生使用婦科儀器取出軟木塞，並且為她置入導尿管，終於確認了女子尿失禁的原因，不僅是因為尿道截斷的問題，她膀胱與陰道之間的組織壁還出現破洞，尿液才會異常滲出，這種疾病在醫學上被稱為「膀胱陰道瘻管」（vesicovaginal fistula）。

儘管不清楚破口是否是由軟木塞本體所造成的，但報告指出，女子陰道內長期存在異物導致的潛在併發症範圍非常廣泛，部分治療也需要進行廣泛且具破壞性的手術干預，患者後續已被轉診至成人泌尿科做進一步診斷與治療。