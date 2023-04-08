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訪台前夕收中使館警告信　美眾議員：挺台護民主

▲▼美國聯邦眾議院外交委員會麥考爾主席伉儷搭乘行政專機抵台。（圖／外交部提供）

▲美國聯邦眾議院外交委員會麥考爾主席伉儷搭乘行政專機抵台。（圖／外交部提供）

文／中央社記者江今葉華盛頓7日專電

正在台北訪問的美國聯邦眾議員瑞森紹爾今天公開訪台前夕中使館發出的警告信，對他的訪台行程「嚴正關切」。瑞森紹爾表示，訪台行傳達美對台灣的支持並維護自由、民主與和平，他不會向中共磕頭。

這是繼日前多位美國議員在與總統蔡英文於美東時間4月5日在加州雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）會晤前一天，收到來自中國駐美大使館「警告信」，敦促議員取消會面後，中國大使館又一次透過信函要求美國會議員不要與台灣接觸。

身兼美國聯邦眾議院共和黨首席副黨鞭的瑞森紹爾（Guy Reschenthaler），今天公布這封同樣署名是中國駐美大使館負責國會事務的參贊「李香」（Li Xiang，音譯）的信函。

瑞森紹爾透過聲明表示，國會訪團向世界發出一個明確的訊息：美國致力於支持台灣，並維護全球自由、民主與和平。

他指出，不會因中國的威脅而膽怯，也不會向中國共產黨磕頭。他期待與蔡總統會晤，並重申對台灣人民的承諾。

根據瑞森紹爾公布的信函，中使館指出，若執意訪台，將嚴重違反「一中原則」，「向台灣分裂勢力發出錯誤信號」，並將嚴重破壞中美關係與台海和平與穩定。

中使館指出，時任聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年訪問台灣「引發中美關係嚴重危機」，「應當汲取教訓」。

瑞森紹爾是與眾院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）帶領的訪團於6日抵達台灣訪問，預計將於8日晉見蔡總統。訪問團成員還包括聯邦眾議院外交委員會印太小組主席、共和黨議員金映玉（Young Kim）、該小組民主黨首席議員貝拉（Ami Bera）、共和黨籍聯邦眾議員希爾（French Hill）、民主黨議員狄恩（Madeleine Dean）、共和黨議員勞勒（Michael Lawler）及莫蘭（Nathaniel Moran）等人。

 

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