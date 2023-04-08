原住民聖地恐遭破壞　澳洲法庭反對首富蓋攔河堰

▲澳洲礦業大亨佛瑞斯特（Andrew Forrest）。（圖／路透）



中央社

澳洲首富擁有的一家公司已申訴失敗；先前，行政當局根據原住民遺產法做出決定，禁止該公司在流經一處養牛場的河流上建造一系列攔河堰，公司不服提出申訴。

Forrest and Forrest公司是澳洲礦業大亨佛瑞斯特（Andrew Forrest）和他的妻子尼可拉（Nicola）擁有的私人公司，他們試圖沿著阿什伯頓河（Ashburton River）建造攔河堰，以便能夠為養牛場提供更多的水源。

西澳州（Western Australia）行政法庭維持該州原住民事務部長2019年做出拒絕這項計畫的決定，理由是這條河對原住民塔蘭尼吉（Thalanyji）人的重要性，而且根據原住民地權，他們是該土地所有人。

行政法庭在6日晚間發布的裁決中說：「我們發現，在塔蘭尼吉文化中，阿什伯頓河深獲尊重和崇敬，因此，我們發現阿什伯頓河對塔蘭尼吉人來說是神聖的。」

塔蘭尼吉原住民團體Buurabalayji Thalanyji Aboriginal Corporation在聲明中說：「我們感謝法 庭裁決將我們的屬靈連結和文化置於私人養牛利益之上。」

佛瑞斯特的私人投資集團Tattarang擁有的Harvest Road公司的發言人在電子郵件聲明中說，他們希望與塔蘭尼吉原住民合作，以滋養養牛場的水源和土地。