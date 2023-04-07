日本=乾淨？當地旅宿員工自爆「棉被不洗、杯子隨便擦」

▲你以為日本飯店都很乾淨？當地業者衝擊爆料「棉被不洗、杯子擦擦就好」。（示意圖）

圖文／鏡週刊

隨著新冠疫情趨緩，全球各地紛紛開放觀光，也讓冰凍3年的旅遊業者出現復甦跡象。不過就在台灣人喜愛的旅遊地點日本，就傳出有老字號溫泉旅館「一年只換水兩次」，還檢驗出超標3700倍的「退伍軍人菌」，現在還有其他飯店業者爆料，不只溫泉水沒換，就連棉被、杯子等，其實也都沒有按時洗滌或消毒。

據日本《週刊女性PRIME》報導，具有158年歷史的福岡老字號旅館「二日市溫泉・大丸別莊」，在今年2月驚爆一年僅換水兩次，驗出超標3700倍的「退伍軍人菌」，70歲前社長山田真為此辭去社長職務，更在3月傳出他輕生的消息。山田真生前的解釋是，因為疫情衝擊導致客人減少，因此才沒有按時換水。

不過不只是大丸別莊出問題，其他日本飯店業相關從業人員也爆料，日本其他旅館和飯店，也都沒有外界想像的乾淨。一名女性飯店人員就說，受到新冠疫情影響，很多飯店都解雇清潔人員，導致現在清潔工作的人手相當不足，因此一名清潔人員，根本無法負荷所有的清潔工作，自然而然就會出現「重點式打掃」。此外，由於清潔工的工資不高，因此來飯店打掃的，很多都是外國人，但這些外國人的文化與日本人不同，可能對「整潔」的標準也有所不同，因此能不能做到符合日本人衛生的標準，實在讓人質疑。

此外，日本厚生勞動省建議，棉被至少要6個月就清洗一次。但這名工作人員也說，她之前所服務的商務旅館「根本沒在洗棉被」，她稱這間商務旅館為了省錢，沒有把棉被送去乾洗就算了，就連棉被乾燥機也沒在用，等於是把「原味棉被」繼續給其他客人使用，很不衛生。

另外還有一名在愛情摩鐵工作的男性工作人員則說，房間還浴室裡提供給客人的杯子，也都沒有按時在清洗和消毒，很多時候都只是「擦一擦就好」。這名男性人員就抱怨，工作人員可能只有30分鐘，就要做完1個房間的清潔工作，所以根本沒有時間徹底執行消毒的作業。

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