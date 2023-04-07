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懷胎5月竟被老公「推下11樓高懸崖」　她不放棄3年後重新站起來

▲▼中國江蘇女子王暖暖赴泰旅遊被丈夫推下懸崖，時隔3年多再次站起來。（圖／翻攝微博）

▲王暖暖赴泰旅遊被丈夫推下34公尺高懸崖，時隔3年多再次站起來。（圖／翻攝微博）

記者吳美依／綜合報導

中國江蘇女子王暖暖（化名）2019年赴泰旅遊，卻被丈夫推下34公尺、也就是約11層樓高的懸崖，不僅全身17處骨折，肚裡5個月大的寶寶也沒能保住，甚至被多名醫師研判必須終生坐輪椅。但她堅信自己能夠創造奇蹟，歷經3年多痛苦的開刀、治療及復健後，終於重新站起來，勵志故事登上泰國媒體與微博熱搜。

綜合外媒報導，2019年6月9日，王暖暖與丈夫俞曉東在泰國烏汶府國家公園遊玩，因故發生激烈口角，吵到一半卻突然被問「此生還有沒有遺憾」。她滿腹疑惑地表示沒有，獲得先生一陣擁抱與親吻後，卻聽見一句「妳去死吧」，瞬間遭猛力推下懸崖。

▲▼中國江蘇女子王暖暖赴泰旅遊被丈夫推下懸崖，時隔3年多再次站起來。（圖／翻攝微博）

▲▼中國江蘇女子王暖暖赴泰旅遊被丈夫推下懸崖，時隔3年多再次站起來。（圖／翻攝微博）

▲王暖暖坦言復健過程相當痛苦。（圖／翻攝微博）

王暖暖被好心人發現後送醫，僥倖撿回一命，但傷勢嚴重到失去生活自理能力，每天都在床上便溺、動彈不得。她受訪時形容人生陷入低谷，愛情、事業、孩子跟未來都沒了，「我的人生變成了一片廢墟，比一無所有更可怕。」

不過，王暖暖不甘心，她堅信自己能活下來已經是第一個奇蹟，那肯定還能創造第二個奇蹟，於是開始像嬰兒一樣，重新學習蹲下、起立、抬腿、伸展甚至邁出步伐等簡單動作。她回憶，復健過程痛苦又漫長，由於身體疼痛又不聽使喚，每天都會數度崩潰大哭，但「沒辦法，就哭唄，哭完了生活還要繼續。」

▲▼中國江蘇女子王暖暖赴泰旅遊被丈夫推下懸崖，時隔3年多再次站起來。（圖／翻攝微博）

▲王暖暖浴火重生，鼓舞無數網友。（圖／翻攝微博）

2021年，王暖暖曾經試圖投入自媒體，拍攝影片鼓舞和自己一樣歷經人生低潮的網友，但由於身體不堪重負而停擺。於是，她決定把所有時間與精力投注在康復，3年多來一共縫了200多針，打了100多根鋼釘，歷經8次手術，終於在今年春節前後重新站起來，並於上周拍攝影片宣布好消息，「所有殺不死我的，都會讓我更強大。」

在泰國方面，法院一審宣判俞曉冬無期徒刑加上585萬泰銖賠償，二審法官卻因為王暖暖倖存而認為蓄意殺人不成立，改判10年有期徒刑。他們目前仍有婚姻關係，必須等到泰國刑事訴訟最終審理結果出爐，才能在中國國內辦理離婚，並且提出民事訴訟賠償。

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