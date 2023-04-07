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巨大冰柱突墜落　美國女子「推開同伴救人」自己卻喪命

顯圖▲▼ 攀冰者在美國猶他州普萊斯峽谷（Price Canyon）天然冰凍瀑布攀登。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為攀冰者在美國猶他州普萊斯峽谷（Price Canyon）天然冰凍瀑布攀登。（示意圖／達志影像／美聯社，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

美國一名41歲女子與2名夥伴來到猶他州試著攀登冰凍瀑布，怎知上方突然有巨大冰柱墜落，她當下立刻把夥伴推開救了對方，自己卻不幸遇難。

綜合衛報等報導，41歲女子歐尼爾（Meg O'Neill）當時與21歲女子、34歲男子同行，3人本月2日抵達印第安峽谷（Indian Canyon）附近，試圖攀登結冰的雷文瀑布（Raven Falls），沒想到卻遇上冰柱墜落的緊急狀況。

歐尼爾當下立刻出手，把21歲同行女子推到安全地帶。警方表示，歐尼爾此舉可能救了21歲女子的性命，讓同伴能順利開車前往杜申市（Duchesne City）尋求協助。

只不過歐尼爾出手救下同伴後，被2塊墜落的巨大冰柱困住，沒能活下來。另外一名34歲男子則是在冰柱撞擊斷裂後，從約40英尺（約12公尺）高的地方墜落，傷勢嚴重，被救援直升機吊起送醫。

依據相關單位發布的照片，雷文瀑布地區被厚厚冰雪覆蓋。警方提到，「向所有受到這場悲劇影響的人、向這名英勇拯救他人但失去性命女子的家屬表達誠摯哀悼。」

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