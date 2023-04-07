帶公公買新衣！婆婆酸「難得買給你要愛惜」　媳婦不忍了回1句超嗆

▲原PO帶公公買衣服。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

「逆媳好快樂，嘴秋（囂張）就是欠人懟！」一名女網友發文表示，日前去百貨公司用餐時，因公公不小心弄髒衣服，他們便到男裝部買新衣，怎料婆婆見狀卻酸「好難得呀！媳婦竟然買新衣服給你咧！」讓身為媳婦的她忍不下去，回嘴1句。貼文曝光後，也引發網友熱議。

這名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，連假到百貨公司用餐，結果公公不小心弄髒了衣服，於是他們就到男裝部買新衣。只是婆婆看到後，卻在一旁酸說，「好難得呀！媳婦竟然買新衣服給你咧，這可是你五年來第一次買新衣咧。」原PO當下則假裝沒聽到，繼續幫公公看新衣。

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怎料婆婆這時又接著說，「不知道下次會不會又要等五年喔」，要公公愛惜著穿。後來原PO忍不下去，便轉身回嘴「意思是～這五年來，你都沒幫爸買過新衣服喔？」

▲婆婆講話很酸。（示意圖／CFP）

原PO也透露，公公去更衣室換衣服時，她便拿著帳單去刷卡了，「然後完全無視不斷暗示某媽媽牌專櫃衣服有多好看，想要進去逛逛的婆婆」。事後她也不禁直呼，「逆媳好快樂，嘴秋（囂張）就是欠人懟！」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「是撿到火力強大的槍」、「公公平時一定很懶得理會他老婆」、「很多巫婆只要一開口就沒好話」、「有這種婆婆，相信生活樂趣很多吧......」、「回得好」、「糟了！下次去外面吃飯，也許婆婆就『不小心』弄髒衣服了」、「超討厭那種說話帶刺的，想要衣服可以直接說」。