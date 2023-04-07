摩根大通CEO認了「恐還有銀行倒閉」　但危機正在接近尾聲

▲摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

摩根大通首席執行長（CEO）戴蒙（Jamie Dimon）表示，美國銀行體系面臨的危機「還沒有結束」，但情況終將獲得解決，「我認為我們正在接近這場特殊危機的終點。」他在6日播出的CNN專訪中坦言，不知道今年是否還會有更多銀行倒閉，同時強調這場危機遠遠不及2008年金融海嘯那麼嚴重，不須過度恐慌。

67歲的戴蒙2006年起正式擔任摩根大通CEO，是唯一經歷2008年金融海嘯、現在卻仍執掌大型銀行的執行長。他表示，矽谷銀行（SVB）及標誌銀行（Signature Bank）接連倒閉引發的危機，確實提高了美國經濟衰退的可能性，不過只是更接近衰退，而不是肯定會衰退。

戴蒙指出，2間銀行倒閉引發的擠兌問題遠遠不及2008年金融海嘯，他也不預期這次動盪會導致類似事件，因為涉及的參與者及問題都更少。他說，即使還會有銀行倒閉，也只是少數銀行面臨的特殊情況，「儘管目前危機暴露出體系內的一些弱點，它不應該被視為…像是我們在2008年經歷的那樣。」

戴蒙認為，美國經濟面臨的最大風險包括聯準會（FRS）目前的貨幣緊縮政策、日益高漲且僵固的通膨，以及俄羅斯在烏克蘭的戰爭。他對於美國本土企業及人力資本的實力充滿希望，也預測美國利率還會在更長時間內保持在較高水平，同時呼籲當局提出更強健的金融監管機制，避免銀行倒閉時的「過度恐慌」。

