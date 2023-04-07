「援助烏克蘭反攻」機密文件外洩　美國防部急查

▲美國官員先前表示，烏克蘭可能在5月左右發動反攻。圖為烏軍在頓內茨克地區的巴赫姆特附近發射榴彈砲。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭準備在春季發起反攻，然而本周網路上卻流傳一份美國與北約為烏克蘭打造春季反攻的整備計畫，內容包含西方援助裝備時程、數量以及俄烏傷亡等。美國拜登政府官員正忙於刪除網傳內容，國防部表示，正釐清整起事件來龍去脈，調查文件洩露的幕後黑手。

紐約時報報導，這份文件是在推特及Telegram上流傳，軍事分析指出，流傳檔案看起來像是用原始文件進行部分修改，誇大美方對烏克蘭的戰爭死亡人數統計，低報俄軍陣亡數。儘管這可能只是俄方製造的假消息，但原始文件內容外洩仍代表美國援烏情報出現嚴重漏洞。

拜登官員正努力刪除網傳內容，但截至6日晚間尚未成功。國防部發言人辛格（Sabrina Singh）表示，「我們已注意到相關報導，正在審查此事。」

▲分析人士表示，難以評估這些文件對於現階段及未來數月前線戰事的影響。（示意圖／路透）

這份網傳文件並未囊括具體作戰計畫，像是烏克蘭打算如何、何時、何地發動進攻，但內容包含預期武器交付、其他計畫等圖表，也標註截至3月1日美國和烏克蘭對烏軍整備期程的預估。這對俄羅斯作戰策畫者、戰地將軍與情報分析師來說，無疑是提供許多誘人線索。舉例來說，文件提及海馬士（HIMARS）高機動多管火箭的消耗率，但美國迄今未公開烏軍使用海馬士彈藥消耗速度。

目前尚不清楚這些文件是怎麼出現在社群媒體，但軍事分析師指出，親俄政府的渠道一直在流傳這些文件。其中一部分內容包括俄烏陣亡統計，稱俄軍自開戰以來陣亡1.6萬人至1.75萬人，烏軍陣亡高達7.15萬人。這與西方公開預估的俄軍傷亡20萬人、烏軍10多萬人的數字，有極大落差。

分析認為，俄羅斯消息來源發布的文件內容可能已被選擇性修改，以呈現克里姆林宮的假消息。儘管如此，這些文件的部分內容似乎是真實的，這將為俄羅斯提供有價值的情報，包括運送武器、代訓部隊的時間表、烏軍集結人數等。

這是自俄烏戰爭開打以來首次曝光的俄方情報突破。在戰爭期間，美國向烏克蘭提供關於俄羅斯軍事戰線即時情報，包括指揮所、彈藥庫等，讓烏方能精準擊殺俄軍高階將領，迫使俄軍把彈藥與補給轉移至距離前線更遠的後方。