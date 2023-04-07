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韓語髒話邁向世界！「這3個字」榮登全球流行語　韓劇成功非偶然

▲網友評價《黑暗榮耀》中演技封神的三人。（圖／翻攝自Netflix）

▲韓劇《黑暗榮耀》出現許多韓語髒話。（圖／翻攝自Netflix）

記者羅翊宬／編譯

近年來，韓國影視產業文化持續在全球攻城掠地，甚至透過Netflix等串流媒體獲得更多得天獨厚的優勢。受到Netflix韓劇《黑暗榮耀》、《魷魚遊戲》，以及電影《寄生上流》等影響，如今就連韓語裡的髒話也成為國際通用的口頭禪，許多對韓語一竅不同的影迷往往最熟悉的韓語單字，就是帶有低俗歧視意味的髒話。

全球影視生態和收視習慣正因網際網路、智慧型手機與智慧型電視的出現而產生巨大改變。

根據《彭博社》，隨著南韓影視產業文化的觸角遍及全世界，就連南韓人日常生活中的口頭禪、甚至是髒話也逐漸成為國際通用的流行語，一名居住在美國洛杉磯的化妝師湯普森（Chanette Thompson）就透露，每當她不小心踢到腳趾、撞擊手肘上的尺骨端或是遭逢不如意的事時，「에이씨」、「젠장」等髒話便會不自覺地脫口而出。

「에이씨」、「젠장」在韓語裡帶有「該死」、「哦，不」的意味。

湯普森表示，目前為止她還未曾到南韓旅遊，對於韓語學習也一竅不通，而其實自己第一次接觸韓劇已經是10多年以前，後來她就迷上了浪漫喜劇《粉紅色口紅》，如今Netlflix待看清單更羅列了一堆韓劇，甚至她還為此訂閱另一個串流影視媒體Viki，她計畫2025年到南韓旅遊。

▲《黑暗榮耀》15日公開花絮照。（圖／Netflix提供）

▲隨著韓劇在全球拓展影響力，就連韓語裡的髒話也成為國外影迷的口頭禪。（圖／Netflix提供）

報導指出，《黑暗榮耀》第二季從今年3月10日開始串流後，其收看次數甚至超過Netflix最受歡迎的兩部英語影集的總和，且在法國、印度、南非等90個國家登上最受歡迎的10部節目；隨著南韓影視文化的成功，Netflix於2021年在南韓投入5億美元的預算、今年更投入近10億美元，原因是有超過6成的會員有收看南韓影視作品的習慣。

報導分析，南韓影視作品在全球取得成功的契機絕非偶然，早從1950年代三星集團創辦人李秉喆先是打造以食品和保健為主的CJ集團，起初製作影視節目並不在規畫內，然而受到冷戰末期美國靠厚實的文化與經濟實力擊敗蘇聯的影響，南韓總統等政府高層開始鼓勵國內企業投資娛樂影視產業。

至1990年代，李秉喆的孫子李在賢、李美京將CJ集團打造為龐大的娛樂產業集團，收購電視網路、現場直播業務、唱片公司等，還向美國電應製片廠「夢工廠」投資3億美元；1998年打造南韓國內首間擁有多個影廳的電影院；2010年為電視劇製作成立新部門，並於2016年將Studio Dragon從CJ娛樂公司分離。

至於Netflix一開始將觸角伸至亞洲時，其實一開始看上的是日本動漫在全球的影響力，後來高層們開始意識到，能在亞洲吸引大批新用戶的關鍵是南韓的影視作品，台灣、日本、香港的電視台多半買下韓劇播映版權，於是2019年和Studio Dragon簽下版權，而在受到新冠疫情影響後，更靠著《魷魚遊戲》、《非常律師禹英禑》、《殭屍校園》拓展全球收視市場。

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