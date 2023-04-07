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ChatGPT將取代人類！日本企業家警告：90%白領恐面臨失業

▲▼日本企業家堀江貴文認為，ChatGPT的發展恐讓90%以上白領工作從此消失。（組圖／翻攝自YouTube、達志影像／美聯社）

▲日本企業家堀江貴文認為，ChatGPT恐讓90%以上白領失業。（組圖／翻攝自YouTube、達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

ChatGPT自去年問世以來，全球活躍用戶數截至今年2月已達1億人，但AI的蓬勃發展也讓人們擔憂人類的工作終有一日將被取代。日本知名企業家堀江貴文最近就敲響警鐘，認為AI的發展恐將讓90%以上白領工作從此消失。

據日媒FRIDAY DIGITAL報導，堀江貴文3月31日在YouTube指出，自美國Open AI公司推出ChatGPT以來，社會就像掀起了一場「革命」一樣，人人都開始使用起了ChatGPT，就連微軟（Microsoft）旗下的Bing和Office365也將搭載ChatGPT供客戶使用。

堀江貴文表示，ChatGPT的使用方便，只要你提出疑問，AI就能迅速地做出回答，而這種問答模式與iPhone的Siri、亞馬遜的Alexa並不相同，因為ChatGPT不僅能蒐集資料、解答疑惑，只要你有需求，它甚至能協助你編寫文章、代碼和PPT。

隨著社群網站和Youtube目前出現眾多「ChatGPT大師」教導人們如何活用AI，人們如今已能搭配ChatGPT和圖像生成軟體來製作NFT、插圖以及寫真集，因此堀江貴文認為，「AI才剛剛出現短短幾個月就有這樣的進步實在是非常驚人」。

他預測，由於微軟已透露將來會在Office系統上搭載AI功能，因此人們不難預見AI未來將有能力自動產出PPT、郵件和Excel資料，而相關的工作自然也會消失，「老闆們是很殘酷的，他們肯定會說『炒掉這些傢伙吧』，因此我認為隨著ChatGPT的出現，有90%以上的白領工作即將消失」。

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