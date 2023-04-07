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下面怪怪的！她崩潰求診「竟夾出蟑螂」　宏都拉斯醫師嚇傻

私密處。（圖／記者李佳蓉攝）

▲宏都拉斯一名婦產科醫師分享陰道異物病例。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者吳美依／綜合報導

宏都拉斯婦產科醫師卡利克斯（Dr. Marco Cálix）分享特殊病例，一名婦女求診時表示下體「感覺非常奇怪」，甚至因此夜不能眠，非常困擾。他進行檢查後，竟在患者陰道內發現一隻蟑螂，是自己執業以來首次碰到這種情況。

卡利克斯經常在TikTok分享衛教知識及特殊病例，迄今吸引逾38萬人追蹤。他在一部影片談到，患者在診間裡極度不安、焦躁且滿身大汗，「我使用擴陰器（鴨嘴）時，能夠看見那是一隻昆蟲。事實上，我不得不取出一個像是蟑螂的東西」，而且蟑螂已經死掉了。

▲▼宏都拉斯婦產科醫師卡利克斯（Dr. Marco Cálix）經常在TikTok分享衛教知識及特殊病例。（圖／翻攝hospitalyclinicasviera.hn、TikTok@drcalix.hn）

▲卡利克斯在宏都拉斯首都德古西加巴（Tegucigalpa）一間診所服務。（圖／翻攝hospitalyclinicasviera.hn、TikTok@drcalix.hn）

卡利克斯曾處理過保險套及情趣用品等陰道異物案例，但這是第一次發現昆蟲。他並未說明患者是否因此受傷，以及是否接受其他後續治療。

卡利克斯警告，若患者懷疑陰部有任何問題，都應該毫不猶豫就診，不尋常症狀包括分泌物有異味、出血、腫脹或紅疹等等。如果異物卡在陰道太久，可能導致感染、組織損害或其他併發症。

儘管目前尚不清楚蟑螂究竟如何進入陰道，根據美國除蟲公司奧爾金（Orkin）官方網站資訊，「蟑螂傾向在黑暗潮濕的地方躲藏與繁殖」，而且可以「壓平牠們的身體以適應狹窄區域」。

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