巨犬身形比他還大！瘦弱男被「52kg惡霸犬」撲倒　咬碎喉嚨慘死

▲愛狗男意外被巨大惡霸犬咬死。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

英國男子34歲伊恩(Ian Symes)在公園遛狗時，50公斤的他突然被朋友養的52公斤美國惡霸犬(American Bully XL)攻擊，寵物犬狠狠咬住他的脖子，還用強勁的下顎把他喉嚨壓碎，導致重傷身亡。

事件2022年8月10日上午發生在漢普郡公園，本案近來開庭，惡霸犬主人瓊斯(Callum Jones)表示，這隻惡霸犬是在事發前一天從一名網友那購買，帶回家後才發現其體重重達52公斤，身形十分巨大。

瓊斯表示，「我遛狗時，有感覺到寵物犬很難控制，當時我就有點擔心」，所以他曾提醒伊恩不要自行遛狗，沒想到他外出返家時發現，原本表現很友善的寵物狗，竟然撲在伊恩身上攻擊，還正在舔著血。

▲美國惡霸犬。（圖／示意圖／達志影像）

動物專家達薩(Candy d'Sa)表示，惡霸犬最早其實是從比特犬基因所改造而成的寵物犬種，所以兩者一樣具有好鬥的自然本能，52公斤的惡霸犬由於身形比受害者還要巨大，在玩樂過程中瞬間引發出獸性，造成受害者頸部與臉部嚴重受傷，認為惡霸犬不適合做為一般寵物犬飼養。

驗屍官惠特比(Sarah Whitby)也表示，肇事的惡霸犬重達52公斤，且沒有經過專業訓練就被飼養，才會導致慘案發生，「死者雖然有很豐富的養狗經驗，但畢竟他不是專業飼養員，且照顧這隻狗的時間很短暫，就連新主人也無法控制住這隻狗」。