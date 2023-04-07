蛇姬「林采緹」開源節流拚荷包　斜槓「鑽電商」當闆娘

【企劃特輯】

藝人林采緹年紀輕輕出道，享受成名滋味，也為她賺了第一桶金。她受到父母影響，小時候便理解理財的重要性，也對賺錢特別熱衷；最近除了演藝工作，林采緹不但斜槓加入「鑽電商」，更投入餐飲業賣起東山鴨頭。

https://youtube.com/shorts/6ZaYOAnZWV8?feature=share

曾經花錢大手大腳 計程車資破兩萬

林采緹說，以前花錢大手大腳，出門的代步工具都是計程車，每個月光是車資大約2萬元，幾乎佔了生活費的四分之一。自從疫情後通告銳減，業配、通告少了三分之二，讓她開始思考更多可能性，像是加入「鑽電商」。她過去也有朋友邀請她加入類似的電商平台，但衡量後發現產品品項不夠多，很多自己未曾使用過的產品，令她卻步。這次願意加入「鑽電商」則是因為自己就是產品使用者，她自己光塑崩褲就買了7條，且「鑽電商」的制度完整，利潤也比其他平台高。

拚斜槓收入！加入鑽電商、投資東山鴨頭

除此之外，林采緹還有投資餐飲業，但不像許多人直接砸錢開店面，她選擇連鎖的攤位店家，在熱門商圈販售東山鴨頭。事前她做足功課，不僅實地勘察地點，還特別觀察當地的一日人流量來計算一日營業額，評估過後認為可以投資，才投了20萬元開設，現在早已回本，並且每月約可分到2、3萬元。

「鑽電商」一條龍全面支援 專心賣貨免操煩

林采緹分享：多數經營電商團購的個體戶，因為缺乏資源，不論在和供應廠商進貨、物流業者都處於弱勢，加上對稅務、法務知識的不足，常常會觸法，團購主投入了很大的心力經營，回收卻不如預期，「鑽電商」用企業化經營的商業模式，「一條龍」的整合物流業者拿到最優惠的價格、更聘請了專業法務、稅務團隊，所有的營業項目都經由專業會計師查帳簽證再向國稅局申報營所稅，建立完整又符合法規的金流系統，提供團購主一個便利又專業的平台。

明星商品加持 「鑽電商」讓團購主更好賣

另外，「鑽電商」最強大的後盾是商品都是市場上買氣最旺的商品，包含林美秀、吳淡如代言的PP塑崩褲、吳若權代言的舒曼波眼罩、江宏恩代言的日夜塑崩…等廣告明星商品，讓團購主更好賣、也賣更好。

鑽總監+明星廠代傳授經驗 電商新手也能敢賣！

鑽電商讓你運用零碎的時間就能賺取斜槓收入，用一支手機、稍微動手指就可以開始人生跟副業，創造被動收入，達到財富自由的目的。除了「讓你敢賣，要你好賣」外，因為還有購物天后斯容、崔家軒，還有最強明星廠代小李哥親自授課，教你如何充分了解商品。還有四位鑽總監龍哥、Danile、子灃、高爺傳授豐富的銷售經驗，就算是電商新手也沒問題。

不但如此，永不歸零的業績制度，就能積少成多，慢慢提升自己銷售的利潤，而不會因為時間的斷續與碎片化無法維持每月固定銷售的同時就讓自己累積的心血毀於一旦，鑽電商保證不歸零的業績制度，就是專門考慮了斜槓、專職兩種不同型態的創業模式，也期望能讓所有加入鑽電商的鑽老闆們都能真正感受到被動收入與財富自由的明天。

●了解更多「鑽電商」

https://chshop.work/LxQ1N

