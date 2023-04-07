　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

蛇姬「林采緹」開源節流拚荷包　斜槓「鑽電商」當闆娘

▲▼鑽電商,林采緹,斜槓。（圖／鑽電商提供）

【企劃特輯】

藝人林采緹年紀輕輕出道，享受成名滋味，也為她賺了第一桶金。她受到父母影響，小時候便理解理財的重要性，也對賺錢特別熱衷；最近除了演藝工作，林采緹不但斜槓加入「鑽電商」，更投入餐飲業賣起東山鴨頭。

 https://youtube.com/shorts/6ZaYOAnZWV8?feature=share

曾經花錢大手大腳 計程車資破兩萬

林采緹說，以前花錢大手大腳，出門的代步工具都是計程車，每個月光是車資大約2萬元，幾乎佔了生活費的四分之一。自從疫情後通告銳減，業配、通告少了三分之二，讓她開始思考更多可能性，像是加入「鑽電商」。她過去也有朋友邀請她加入類似的電商平台，但衡量後發現產品品項不夠多，很多自己未曾使用過的產品，令她卻步。這次願意加入「鑽電商」則是因為自己就是產品使用者，她自己光塑崩褲就買了7條，且「鑽電商」的制度完整，利潤也比其他平台高。

▲▼鑽電商,林采緹,斜槓。（圖／鑽電商提供）

▲▼鑽電商,林采緹,斜槓。（圖／鑽電商提供）

拚斜槓收入！加入鑽電商、投資東山鴨頭

除此之外，林采緹還有投資餐飲業，但不像許多人直接砸錢開店面，她選擇連鎖的攤位店家，在熱門商圈販售東山鴨頭。事前她做足功課，不僅實地勘察地點，還特別觀察當地的一日人流量來計算一日營業額，評估過後認為可以投資，才投了20萬元開設，現在早已回本，並且每月約可分到2、3萬元。

「鑽電商」一條龍全面支援　專心賣貨免操煩

林采緹分享：多數經營電商團購的個體戶，因為缺乏資源，不論在和供應廠商進貨、物流業者都處於弱勢，加上對稅務、法務知識的不足，常常會觸法，團購主投入了很大的心力經營，回收卻不如預期，「鑽電商」用企業化經營的商業模式，「一條龍」的整合物流業者拿到最優惠的價格、更聘請了專業法務、稅務團隊，所有的營業項目都經由專業會計師查帳簽證再向國稅局申報營所稅，建立完整又符合法規的金流系統，提供團購主一個便利又專業的平台。

▲▼鑽電商,林采緹,斜槓。（圖／鑽電商提供）

▲▼鑽電商,林采緹,斜槓。（圖／鑽電商提供）

明星商品加持 「鑽電商」讓團購主更好賣

另外，「鑽電商」最強大的後盾是商品都是市場上買氣最旺的商品，包含林美秀、吳淡如代言的PP塑崩褲、吳若權代言的舒曼波眼罩、江宏恩代言的日夜塑崩…等廣告明星商品，讓團購主更好賣、也賣更好。

鑽總監+明星廠代傳授經驗　電商新手也能敢賣！

鑽電商讓你運用零碎的時間就能賺取斜槓收入，用一支手機、稍微動手指就可以開始人生跟副業，創造被動收入，達到財富自由的目的。除了「讓你敢賣，要你好賣」外，因為還有購物天后斯容、崔家軒，還有最強明星廠代小李哥親自授課，教你如何充分了解商品。還有四位鑽總監龍哥、Danile、子灃、高爺傳授豐富的銷售經驗，就算是電商新手也沒問題。

▲▼鑽電商,林采緹,斜槓。（圖／鑽電商提供）

▲▼鑽電商,林采緹,斜槓。（圖／鑽電商提供）

不但如此，永不歸零的業績制度，就能積少成多，慢慢提升自己銷售的利潤，而不會因為時間的斷續與碎片化無法維持每月固定銷售的同時就讓自己累積的心血毀於一旦，鑽電商保證不歸零的業績制度，就是專門考慮了斜槓、專職兩種不同型態的創業模式，也期望能讓所有加入鑽電商的鑽老闆們都能真正感受到被動收入與財富自由的明天。

●了解更多「鑽電商」
https://chshop.work/LxQ1N
 

ET快訊
雙手斷掌開BMW自撞翻覆！　「囡仔昌」送醫30分慘亡
快訊／馬英九回台　高喊「九二共識又活過來了」
丟丟妹開11職缺徵才　最高薪資5.5萬
IG網紅「拖床墊擠進陽台」拍美照　網炸鍋：丟臉丟到國外去
LIVE／馬英九抵台！　結束12天「和平祭祖之旅」
獨／靜宜女大生「為2男人飛緬甸」　3原因曝
夫任疫苗審查洩利多　妻內線炒高端還問命理師
快訊／因「一泡尿」勒死運將　亂尿男羈押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

董至成為兒籌2千萬留學金　主持大哥斜槓「鑽電商」拼一把

俗爆了！賣場開賣「6款銅板餐盒」　炒飯、炒麵只要49元

蛇姬「林采緹」開源節流拚荷包　斜槓「鑽電商」當闆娘

手術後補品推薦　一篇掌握手術後營養補充品選擇及術後飲食注意事項

手刀加好友！網友分享加愛爾康LINE好友　報名電影趴成功5天份隱眼只要49元

快揪同事衝了！　超商「大杯特濃拿鐵買1送1」爽喝3天

超商獨家！隱藏版「哈根達斯雪酥」開賣了　咬下是超濃草莓冰淇淋

大潤發加碼普發6000優惠！夏季家電滿額現折　買冷氣最高省萬元

【廣編】普發6千拚旅遊買氣！喜鴻團費最高現折1萬

肯德基獨家推出「7吋原味大蛋撻」！還有抹茶、可可、珍奶口味

低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰

《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

跳躍前...喵皇準備動作超漫長　網友急壞：我抱你過去好了！

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

巨石掉落砸阿里山森林鐵路　50旅客攔停火車！駕駛急煞

SHINee泰民退伍！素顏直播害羞惹　狂捏臉頰肉…笑喊：是大叔啦XD

快訊／出境前1天　靜宜女大生「全身黑+馬尾」最後身影曝光！

俗爆了！賣場開賣「6款銅板餐盒」　炒飯、炒麵只要49元

蛇姬「林采緹」開源節流拚荷包　斜槓「鑽電商」當闆娘

手術後補品推薦　一篇掌握手術後營養補充品選擇及術後飲食注意事項

手刀加好友！網友分享加愛爾康LINE好友　報名電影趴成功5天份隱眼只要49元

快揪同事衝了！　超商「大杯特濃拿鐵買1送1」爽喝3天

超商獨家！隱藏版「哈根達斯雪酥」開賣了　咬下是超濃草莓冰淇淋

大潤發加碼普發6000優惠！夏季家電滿額現折　買冷氣最高省萬元

【廣編】普發6千拚旅遊買氣！喜鴻團費最高現折1萬

肯德基獨家推出「7吋原味大蛋撻」！還有抹茶、可可、珍奶口味

4月連假一放回不去！網推「收心5招」成功率＋CP值超高

天災難測！水利署視察東部防汛　花蓮明年完成全段光華排水工程

過來人認證「浴室1設計」不實用　一打掉卻懷念了：爽度破表

欺負老人？大都會戰況不佳　投球時鐘讓高齡投手吃不消

疫苗審查委員涉高端內線交易！薛瑞元：違反保密協議交由司法處理

大甲媽遶境進香倒數計時　APP自動打卡...走完全程抽萬元金媽祖

哪國人「最愛逛台灣家樂福？」　答案揭曉超意外！

劉櫂豪協助爭取131萬元　補助綠島國小籃球場整建工程

《捍衛任務》最強飯店櫃台「倒臥家中猝逝」…愛妻目睹送醫！　死因曝光

疫後旅遊潮復甦！歐洲旅遊龍頭訂單強勁　股價飆漲13％

美國特斯拉全面降價「最高砍15.2萬」！這2款台灣剛開賣可望跟進

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

消費熱門新聞

速食店買披薩送炸雞爽吃到月底！

超商大杯特濃拿鐵買1送1連喝3天

超商周末限定吃霜淇淋買1送1！

姓名對中3字任1字喝超商美式23元

超商獨家開賣「哈根達斯雪酥」！

肯德基推出「7吋原味大蛋撻」

大潤發推6000放大！冷氣最高折萬元

賣場開賣「49元銅板餐盒」

蛇姬林采緹斜槓「鑽電商」當闆娘

4大超商「開工咖啡優惠」懶人包

麥當勞「5大品項買1送1」今天限定刮

跑路三個月　法蝶闆娘愚人節發聲

4大超商連假咖啡優惠懶人包！

超商美式、拿鐵買3送3今天限時搶

更多熱門

相關新聞

世界小丑大賽銀牌轉行當房仲　曾「被人看沒有」咬牙拿金仲獎

世界小丑大賽銀牌轉行當房仲　曾「被人看沒有」咬牙拿金仲獎

「做什麼就要像什麼！」臉上頂著五顏六色的油彩，他是曾拿下世界小丑大賽個人銀牌的周子汧，現在也是住商不動產屏東和平加盟店的營業員。有人嘲諷他，因為混不下去才賣房，他卻用實力拿下金仲獎，將事業推向另一高峰。

時下熱門「6個兼職工作」

時下熱門「6個兼職工作」

林采緹整鼻差點功虧一簣　整形醫：一定要避免感冒

林采緹整鼻差點功虧一簣　整形醫：一定要避免感冒

林采緹認了整鼻「原始真貌現形」！

林采緹認了整鼻「原始真貌現形」！

兒留學主持大哥斜槓鑽電商拼一把

兒留學主持大哥斜槓鑽電商拼一把

關鍵字：

鑽電商林采緹斜槓

讀者迴響

熱門新聞

旅行社弄丟護照！她花15萬到機場才知道

快訊／靜宜女大生跳機赴緬原因曝　警掌握目的地就是「KK園區」

澎恰恰又欠債！認犯致命錯誤

靜宜女大生到緬甸　爆是為了新男友

撿骨驚見棺內多1具乾屍！竟是受虐媳報仇

新北妹遭朋友「敲暈綑綁」！他辯：脫褲幫吸尿

小情侶「開窗車震」　畫面瘋傳被罵爆

速食店買披薩送炸雞爽吃到月底！

復航墜河43死慘案！　機長竟下「1指令」鑑識員瞬間心涼

即／排除人蛇集團涉入！失蹤女大生自行出國

見靜宜女大生路線　內行：不是去KK園區！

77老大長腿網紅女友身分曝光！　3年前「合拍豐胸片」

靜宜失聯女大生　前後男友都「有詐」

5歲童石頭丟鹿　虎媽當眾震撼教育

新北男自撞昏迷！iPhone14自動報案救命

更多

最夯影音

更多
低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰

低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰
《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣

《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面