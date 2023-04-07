美軍撤離阿富汗一團亂　拜登政府最新報告「大多歸咎川普」

▲美軍撤離時，阿富汗民眾試圖肉身擋機。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

拜登政府6日向國會提交報告指出，2021年8月美軍撤離阿富汗的混亂局勢，大部分歸咎於川普政府的政策與作為，其他問題包括美方情報及軍事評估錯誤、喀布爾政府及軍隊拖延時間、太晚撤離協助華府的美籍與阿富汗平民等等。

BBC與《路透社》等外媒報導，這份報告是美國國務院及五角大廈對於阿富汗撤軍的調查，儘管完整文件仍是機密，但根據白宮國安委員會及拜登意見整理而成的結論，已經被寫成12頁摘要，向社會大眾公布。

▲阿富汗民眾聚集在邊境，試圖逃離塔利班。（圖／達志影像／美聯社）



根據報告摘要及白宮國安會議發言人柯比（John Kirby）說法，川普政府的政策與作為導致拜登遭到「嚴重約束」，包括不斷減少美軍駐紮人數、釋放數千名塔利班囚犯、「掏空」難民支持服務及特別移民簽證計畫，幾乎停止相關處理程序，影響數千名為美國政府工作的阿富汗人的撤離行動。

柯比6日表示，美國政府的「過渡交接很重要，這是我們學到的第一課。而即將上任的政府沒有太多時間學到這件事。」他坦言當局從阿富汗撤軍學到教訓，尤其關於未能預測喀布爾政府突然垮台、塔利班接管速度一事，而這也影響了華府在俄國入侵之前就開始支持烏克蘭的政策。

柯比宣稱，拜登「根據最佳軍事判斷及來自情報機構的最佳評估採取行動」，「結果其中一些評估是錯誤的」，被問及總統是否應該為此負責時表示，「身為三軍統帥，他為自己下達的命令承擔責任。」至於是否有任何官員因此被革職，他回應這份報告的目的「不是究責」。

▲喀布爾機場多次出現心碎畫面，無法撤離的父母把孩子交給美軍。（圖／路透）



對此，川普在幾小時內反擊，他宣稱「白宮裡的白痴」正在玩一場「新的假消息遊戲」，「為了他們在阿富汗嚴重無能的投降責怪川普。拜登必須為此負責，不是其他人！」聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）也抨擊政府「厚臉皮地洗白他們在阿富汗的失敗」。

長達20年的阿富汗戰爭是美國史上最長戰役，根據布朗大學研究「戰爭成本計畫」（Costs of War project）數據，戰火導致超過10萬人喪生，約300萬人流離失所。隨著喀布爾政權迅速垮台，機場湧入成千上萬人，絕望地試圖逃離塔利班政權，甚至不惜肉身攀上飛機，或把襁褓中的孩子交給美軍帶走。

美軍在幾天內倉促撤離逾12萬人，卻仍把許多曾為華府工作的美國人及阿富汗人留在當地，承受塔利班清算的生命威脅，在海內外招致猛烈抨擊。撤離期間，喀布爾機場發生自殺炸彈攻擊，導致170名阿富汗人及13名美國大兵喪生，美軍隨後出動無人機報復，但後來坦承那次空襲導致10名平民死亡，其中包括7名孩童。