以色列反擊「轟炸黎巴嫩境內目標」　總理：敵方要付出代價

▲ 以色列6日空襲加薩走廊。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

以色列6日遭從黎巴嫩境內發射的34枚火箭彈襲擊後,總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)表示,敵方將付出重大代價。對此,以色列除了空襲加薩走廊,依據以色列國防軍推特7日最新發布的消息,以色列對黎巴嫩境內的目標發動反擊。

The IDF is currently striking in Lebanon. Details to follow.