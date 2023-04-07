新竹阿公59歲才念大學　自嘲老花記憶差：靠熬夜複習拼上碩士

▲戴義祥（右）每周四中午都會帶著學弟妹在實習餐廳自製的便當到行政大樓叫賣，甚至一間間辦公室親自拜訪推銷，讓許多師生留下深刻印象。（圖／中華大學提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

中華大學觀光學院餐旅管理學系大四生戴義祥今年已63歲，4年前準備當阿公才來念大學，靠著主動積極與勤能補拙的態度，日前已順利甄試上觀光學院碩士班，讓許多教授都相當佩服他活到老學到老的精神。

國中畢業後就在工廠當學徒的戴義祥說，59歲才念大學是為了圓自己年輕時的一個夢，自己靠著半工半讀念到高中，退伍後又到台北闖蕩，一路從鋼琴銷售員到壽險業務員，最後還做到壽險公司業務處經理主管。

▲戴義祥說，快60歲才來念大學確實有點吃力，不但老花，記憶力也沒那麼好，每天回家都得熬夜念書才能跟上進度。



五子登科、生活幸福美滿的戴義祥，卻在42歲那年毅然決定放棄在台北的一切事業，搬回新竹老家陪伴年邁的母親，並接手媽媽經營的「公園黑乾麵」小吃店，每天清晨4點起床，跟著媽媽張羅店裡大小事。

戴義祥說，很慶幸當初的決定，雖然人生因此轉了個大彎，但能陪伴媽媽走完生命最後的15年，自己也沒有留下遺憾，是最珍貴的回憶。五年前，戴義祥母親過世，女兒也已即將臨盆，準備當阿公的他，才興起重拾書本念大學的想法。

▲中華大學觀光學院餐旅管理學系大四生戴義祥今年已63歲，4年前準備當阿公才來念大學，讓許多教授都相當佩服。

在家人全力支持下，戴義祥選擇到中華大學觀光學院餐旅系就讀，但重返校園卻讓他吃足苦頭。他笑說，快60歲才來念大學，感覺確實有點吃力，不但老花眼，記憶力也沒那麼好，每天回家都得熬夜念書才能跟上進度。

戴義祥靠著驚人毅力，越學越起勁，優異的學業成績，讓許多教授跌破眼鏡，也成為許多同學的榜樣。現在每周四中午，他都會帶著學弟妹在實習餐廳自製的便當到行政大樓叫賣，甚至一間間辦公室親自拜訪推銷，讓師生留下深刻印象。

餐旅系副教授羅琪指出，戴義祥總是最早到教室，很少缺席，分組報告時也很樂意與外籍生同組，最難能可貴的是，他能放下身段跟同學一起去宴會廳端盤上菜，也能跟著同學一起在實習旅館鋪床打掃，他的求學精神讓大家有目共睹。

戴義祥認為，做什麼要像什麼，既然決定重返校園當學生，就要把學生該盡的本分做好，他很享受現在的大學生活，雖然從沒想過自己會繼續念研究所，也沒把握能取得碩士文憑，但能把握當下，活到老學到老，是他最珍惜的快樂時光。