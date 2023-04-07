春夢主角是同事！　心理研究分析這個人可能有這意義

▲睡覺時常會進入不同夢境。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者崔子柔／綜合報導

幾乎所有人都有過做夢的經驗，夢境也被視為睡覺時大腦處理潛意識問題的方式，但夢境的走向是人們無法掌控的，一份研究就分析5種職場相關的夢，背後可能代表的心理狀態。

根據英國《都會報》（Metro）報導，心理學世界（Psychic World）一份研究指出，最多人會夢到的職場夢有5個，背後則可能代表現實生活中的不同心理狀態。

▲夢境有不同的背後含意。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



一、夢到上班遲到

表示可能錯過了職業生涯中有機會的發展，或是沒有做到目標、想做的事。

二、夢到沒有準備就上台報告

當這種焦慮的情況進入睡眠時，可能表示你對自己的工作沒有信心，如果不斷出現這樣的夢，你應該考慮約信任的人出來聊聊。

三、夢見在辦公室裸體

小時候可能會夢見在學校或教室裡裸著身體，長大後夢境的地點就轉換到辦公室，這個夢可能是你覺得自己在工作場所跟別人不一樣。

四、夢見和同事發生性關係

夢到和同事進行親密行為，不一定代表你對這個同事有好感，有可能是大腦中一種很笨拙表達方式，像是這個人在工作方面具有你想要的特質等。

五、夢見受困在公司廁所

會有如此夢境，可能是你覺得自己被困在工作中，卻沒有前進也沒有成長，如果長久下來可能會需要在職涯規劃做出改變，可以嘗試和信任的人聊聊，或直接和老闆談未來的發展。