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WHO堅稱中國有新冠起源訊息　要求立即公開數據

▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透社）

▲世界衛生組織秘書長譚德塞。（圖／路透社）

記者崔子柔／綜合報導

世衛組織秘書長譚德塞周四（4/6）指出，中國應該公開新冠病毒相關的起源訊息，並稱病毒出現至今3年多，所有假設都已經擺在檯面上。

根據《路透社》報導，譚德塞回應病毒起源相關問題時表示，如果不能完全得知中國擁有的訊息，就不能下定論，「所有假設都擺在檯面上，這就是世衛組織的立場，這就是為什麼我們一直要求中國在這方面進行合作」。

譚德塞指出，如果中國願意公開訊息，「那麼我們就會知道發生什麼，或是（病毒）如何開始的」。

▲▼華南海鮮市場。（圖／CFP）

▲華南海鮮市場被認為是新冠起源地。（圖／CFP）

新冠病毒2019年12月在中國武漢被發現，多數觀點認為新冠起源與活體動物市場有關，然後傳播到世界各地，至今造成近700萬人死亡。

WHO COVID-19技術負責人范科霍芙（Maria Van Kerkhove）表示，中國提供了一些關於病毒起源的最新「線索」，但是沒有答案，世衛組織目前正在與科學家合作，進行像是追查感染者下落的研究，試圖了解更多2019年最早病例的訊息。

范科霍芙提到，世衛組織不知道目前所需的研究，是否中國已經在進行，而他們要求美國提供一項研究的原始數據，該研究表明中國的實驗室洩漏可能造成了新冠大流行。

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