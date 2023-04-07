WHO：中國掌握了解新冠起源的關鍵　「時間不多了」

記者黃翊婷／綜合報導

世界衛生組織（WHO）祕書長譚德塞6日表示，中國掌握著了解COVID-19起源的關鍵，自3年多前病毒首次出現時，檯面上就有許多假設，這也是為什麼WHO會一直要求中方在這方面進行合作，如果中方願意，那麼大家就能知道當時究竟發生什麼事，以及病毒是如何開始傳播的，他希望北京當局能立即分享相關資料。

▲譚德塞希望中國能立刻分享關於COVID-19的資料。（圖／路透）

綜合路透社、CNN報導，譚德塞6日在日內瓦的會議上，呼籲北京政府分享關於COVID-19的相關訊息，並表示在3年多前病毒首次出現時，檯面上就有許多假設，WHO一直要求中國合作，如果他們願意，那麼大家就會知道發生了什麼事，以及病毒是如何開始傳播的。

COVID-19病毒2019年12月間首次在中國武漢被發現，當時有許多人懷疑，病毒與活體動物市場有關，接著散播到全世界，至今已造成將近700萬人死亡。此外，也有另一派說法指稱，病毒是從中國湖北的武漢實驗室傳播出來的，但遭到中方嚴詞否認。

WHO的Covid-19技術負責人兼新興疾病項目負責人范科霍芙（Maria Van Kerkhove）表示，疫情已爆發3年，WHO至今仍然沒有來自中國關於早期Covid-19病例中得到的原始資料，這使得世界仍然處於危險之中，「了解大流行的起源所需的時間越長，回答這個問題就越難，世界就越不安全。」

范科霍芙坦言，她相信憑藉中國的技術能力，肯定擁有更多未曾分享的重要資訊，無法共享資訊只會助長病毒起源的政治化，世界需要擺脫指責政治，應該透過科學界最擅長的合作來找出這場健康危機的解決方案，以免未來再度發生大流行疾病。

范科霍芙並非第一次直言中國在面對Covid-19的問題上缺乏透明度，她強調，不僅僅是中國，希望其他國家也能分享各自知道的知識，大家一起來解開謎團、對抗未來的流行病，合作以及尋找起源證據和解決方案都是首要之務，「時間不多了。」