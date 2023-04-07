5歲童石頭丟鹿　虎媽當眾「震撼教育」逼下跪回砸：這樣好玩嗎

▲5歲童「石頭砸鹿」被媽當場震撼教育，她目擊直呼帥炸。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／趙蔡州報導

家庭教育對孩子影響深遠，如何教導孩子對許多家長來說也是一大難題。一名網友分享，她日前到某農場看動物，發現有一名大約5歲的孩子拿石頭丟鹿，結果孩子的媽媽看到後，當場給孩子「震撼教育」，讓她大讚「媽媽太帥了！」

原PO在Dcard表示，她日前到宜蘭某農場看動物，由於農場內的路上有許多小碎石，有一名大約5歲的男童就拿起石頭往鹿身上砸，結果男童的媽媽看見後，立刻制止並把男童抓到一旁說「你幹嘛，你給我跪下，跪下！」

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男童的媽媽看見兒子乖乖跪下後，就拿起一顆石頭往男童身上丟，接著問兒子「這樣好玩嗎，被石頭丟好玩嗎」，看到兒子馬上回答「不好玩」後，接著又問「那你為什麼還拿石頭丟小動物！」

原PO目擊媽媽教育孩子的整個過程，直呼這位媽媽真的好帥，沒有放任孩子欺負動物，還當場教育、糾正孩子的錯誤行為。

▲有網友支持媽媽的教育方式，但也有網友認為不妥。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「支持媽媽的教育方式，太讚了」、「超讚，希望台灣多一點這種有在教育小孩的家長」、「這媽媽給100分」、「媽媽太帥了吧」。

但也有人認為，不應該叫小孩當眾下跪，「保護動物，要求小孩將心比心的行為很帥，但叫小孩當眾跪下完全是錯誤示範，這不是教育，是羞辱」、「馬上制止孩子的行為OK，叫小孩當眾跪下及丟石頭，很不妥」。