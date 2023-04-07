台中2塊油豆腐45元！他怒喊「台灣還能不能活」　一票人戰翻了

▲有網友抱怨，台中2塊油豆腐就要45元「台灣還能不能生活呀」。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

網搜小組／閔文昱報導

近年來疫情、通膨對物價造成衝擊，許多原本平價的小吃也變得不便宜。一名網友感嘆，他在台中某間炒麵店點了一碗油豆腐，不料才2塊油豆腐就要價45元，讓他傻眼直呼「乾脆台灣公民都來賣早餐算了」。貼文一出，掀起不少討論。

「這碗油豆腐45...」一名網友在臉書「爆怨2公社」PO出照片，只見他點了一碗炒麵和油豆腐，而該份油豆腐碗裡只有兩塊，卻要45元，讓原PO不滿抱怨「乾脆台灣公民都來賣早餐算了，炒麵45我忍，荷包蛋20我忍，豆漿33我也忍，連低廉的油豆腐都這種天價。乾...台灣還能不能生活呀。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO補充，他點的是油豆腐湯，「沒錯，就是兩塊油豆腐」，碗裡的青菜是控湯的酸菜葉，台中炒麵店的湯頭都是這樣，而該店家有品項但沒標價，因此他點餐的時候以為價格應該都差不多，直到老闆說出金額，他才另外詢問炒麵跟湯的價格。

貼文曝光後，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「放心啦！還沒開始呢，等到電價成本反映到物價時」、「你的忍耐力真的比我強大，看到炒麵45我就直接轉頭走人了」、「樓主PO的價錢他能忍我可忍不了，他吃的每一樣的金額，我都要乘以3，一般的家庭哪受得了」、「油豆腐不是超便宜的嗎」、「這不是10元~15元的東西嗎⋯」。

不過，也有網友認為「我有吃過炸豆腐一盤$180元的。雞蛋豆腐$28元一盒，製作成炸豆腐變$180元，這中間賺很多嗎？其實沒有，人事，店租，營運，物料，水電瓦斯等等的成本，到最後只剩下微薄的銅板收入而已」、「兩個豆腐加菜還煮湯的，可以吧」、「那油豆腐很大塊欸，而且你點的是油豆腐湯，湯要骨頭熬吧，45哪裡貴了」。