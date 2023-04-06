　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／日本陸自直升機海上失事　機上載「第8師團長」10人全失蹤

▲▼日本陸上自衛隊直升機UH60。（圖／翻攝自航空自衛隊官網）

▲日本陸上自衛隊一架直升機6日在沖繩縣宮古島附近海域失事。（示意圖／翻攝自航空自衛隊官網）

記者趙蔡州／綜合報導

日本陸上自衛隊6日發生一架UH-60JA直升機在沖繩縣宮古島附近海域失事，周邊海域已發現疑為機體殘骸和浮油。陸上自衛隊事後證實，直升機載著陸自第8師團10名成員，其中包含陸自第8師團中將師團長坂本雄一。日本自衛隊及海上保安廳等相關單位仍在持續搜救中。

根據日本共同社報導，陸上自衛隊幕僚長（等同陸軍參謀長）森下泰臣6日晚間表示，UH-60JA直升機判定為失事，機上載有第8師團飛行員2人，維修師2人及自衛隊成員6人，包含陸自第8師團師團長坂本雄一。他說，「根據飛機油耗和目前發現的設備零件判斷，推測是飛機失事」、「很抱歉給國民造成了困擾」。

陸上自衛隊表示，失事的直升機6日下午從3點45分從宮古島分屯基地起飛，預計在偵察周邊地形後於下午5點05分返回，不料下午3點56分鐘在宮古機場西北方約18公里處的海域上空「雷達光點消失」。日本首相岸田文雄知情後，已下令一切以挽救生命為優先。

海上保安廳表示，直升機出事的海域天氣狀況溫和、能見度良好，周邊海域水深約100公尺，搜救人員6日晚間6時許在附近海域發現，疑似是失聯直升機的旋翼殘骸與浮油以及印有「陸上自衛隊」標誌的救生艇。日本自衛隊、海上保安廳等相關單位目前仍在全力搜救中。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
郭台銘發聲了！喊話「全民徵召」：讓我參選總統
不是爆肝！醫警告「熬夜重傷1器官」　70%台灣人小心
恐怖！忘拉手煞車　台中公車司機「下車被夾2車中間」慘死
新北男自撞重傷昏迷！　iPhone14功能救命

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／日本陸自直升機海上失事　機上載「第8師團長」10人全失蹤

小情侶停車場「開窗車震」都落網了！制服妹僅17歲　他恐被判2年

快訊／以色列遭30枚火箭彈空襲　以軍隨即砲擊黎巴嫩

女兒遭校園霸凌輕生！律師「開庭3次都缺席」被判敗訴　家屬崩潰

警方公開3兇嫌身份！首爾婦夜歸遭「綁架殺害」　虛擬幣投資惹孽緣

18歲網紅「罹罕見癌症」病逝　家屬證實死訊！最後發文：呼吸好難

CNN：蔡英文會晤麥卡錫　無視北京威脅「展現團結陣線」　

停車場活春宮！小情侶「開窗車震」激情交疊　畫面瘋傳被罵爆

男再婚娶小16歲女友　長相「神複製他21歲女兒」全家福照嚇壞網

世界第一大唇！打43次玻尿酸　「迷唇姐」上約會實境秀：找真愛

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

SHINee泰民退伍！素顏直播害羞惹　狂捏臉頰肉…笑喊：是大叔啦XD

《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣

快訊／出境前1天　靜宜女大生「全身黑+馬尾」最後身影曝光！

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

張惠妹嗨飆《姊妹》：像豐年祭！　萬人合唱《彩虹》旗海超感動～

巨石掉落砸阿里山森林鐵路　50旅客攔停火車！駕駛急煞

快訊／日本陸自直升機海上失事　機上載「第8師團長」10人全失蹤

小情侶停車場「開窗車震」都落網了！制服妹僅17歲　他恐被判2年

快訊／以色列遭30枚火箭彈空襲　以軍隨即砲擊黎巴嫩

女兒遭校園霸凌輕生！律師「開庭3次都缺席」被判敗訴　家屬崩潰

警方公開3兇嫌身份！首爾婦夜歸遭「綁架殺害」　虛擬幣投資惹孽緣

18歲網紅「罹罕見癌症」病逝　家屬證實死訊！最後發文：呼吸好難

CNN：蔡英文會晤麥卡錫　無視北京威脅「展現團結陣線」　

停車場活春宮！小情侶「開窗車震」激情交疊　畫面瘋傳被罵爆

男再婚娶小16歲女友　長相「神複製他21歲女兒」全家福照嚇壞網

世界第一大唇！打43次玻尿酸　「迷唇姐」上約會實境秀：找真愛

蔡英文自評主導外交政策「對台灣最好」　盼繼任者延續

台南阿榮自學種大麻「3株被種死」　警上門抓人

過境美國、會麥卡錫中國跳腳嗆聲　蔡英文：希望中國可以自我克制

明星帶貨！金宇彬化身Jo Malone香氛使者、影后楊紫瓊凍齡靠海洋拉娜

靜宜女大生急忙到緬甸　爆是為了「新男友」

《模仿犯》擠進Netflix「全球前10」！　PTT網友感動：台劇加油

《果青》迎來動畫10周年、紀念PV回顧三季故事...10周年企劃啟動

汐止小黃運將制止亂尿尿「慘遭鎖喉勒斃」　爛醉男遭檢聲押

新北妹到朋友家遭「綑綁性侵」！色老闆竟辯：脫褲幫她吸尿

遊台南2天1夜噴1.3萬「不如出國？」南市府駁：太晚訂房

和萌貓合唱《烏梅子醬》　牠完美對拍沒走音：喵~ 片

國際熱門新聞

小情侶「開窗車震」　畫面瘋傳被罵爆

陸自直升機失事　師團長共10人失蹤

情侶停車場「開窗車震」落網了！他恐被判2年

以色列遭30枚火箭彈襲擊

網紅擁雙陰道　「一個工作、一個用來玩」

18歲網紅罹罕見癌症病逝　家屬證實死訊

睽違138年生女兒　美家庭全樂歪

湖底神秘巨石陣　內陸「百慕達」逾千艘船失蹤

女兒遭霸凌輕生！律師開庭3次都缺席被判敗訴

男再婚娶小16歲女友　長相神複製他女兒

好市多客製蛋糕超神　網看設計圖：一樣！

神奈川知事「偷吃嫩妹」11年！逼小三買A片

世界第一「大唇女」上約會實境秀：找真愛

家門突現10cm斷爪！佈滿鱗片長巫婆尖指甲

更多熱門

相關新聞

日防衛省發現「山東艦」航行太平洋

日防衛省發現「山東艦」航行太平洋

總統蔡英文5日與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）在加州會晤，日本官房長官松野博一對此表示，日本非常關注此事，也會向中國傳達台灣海峽和平穩定的重要性。與此同時，日本防衛省6日也首度在太平洋上發現中國航空母艦編隊。

連假衝東京！下飛機「見4景象」讚爆：國旅輸慘

連假衝東京！下飛機「見4景象」讚爆：國旅輸慘

日本「新政策」　首相岸田：2030年普及「可彎曲太陽能電池」

日本「新政策」　首相岸田：2030年普及「可彎曲太陽能電池」

快遞員每次送貨！「一團白毛球」急貼玻璃門猛盯

快遞員每次送貨！「一團白毛球」急貼玻璃門猛盯

選舉非砸錢比賽！　游淑慧見日本「這景象」力推公設競選看板

選舉非砸錢比賽！　游淑慧見日本「這景象」力推公設競選看板

關鍵字：

自衛隊日本陸上自衛隊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／靜宜女大生跳機赴緬原因曝　警掌握目的地就是「KK園區」

小情侶「開窗車震」　畫面瘋傳被罵爆

即／排除人蛇集團涉入！失蹤女大生自行出國

檢舉爸爸收賄8444萬！董座女兒：願負責任

斜坡忘拉手煞車！台中公車司機被2車夾死

新北男自撞昏迷！iPhone14自動報案救命

不是爆肝！醫警告「熬夜重傷1器官」　6後果小心了

老夫妻住超商流浪兒子說話了

IU接下Netflix新戲　「一集入袋5億」擊敗宋慧喬登冠

張家界玻璃棧道4人集體跳崖輕生！3男1女身分曝

2023最新畢業起薪排行

「愛愛前喝咖啡」變更猛？泌尿醫吐3點　副作用悄曝光

在家穿T恤+內褲！哥哥女友嫌不得體：色誘家人？

快訊／新店嬤「一身紅衣」氣絕亡！　死因曝光

金鐘男星「拍戲活塞DIY」！洩慾過程全被目睹

更多

最夯影音

更多
滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援
關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰

低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

SHINee泰民退伍！素顏直播害羞惹　狂捏臉頰肉…笑喊：是大叔啦XD

SHINee泰民退伍！素顏直播害羞惹　狂捏臉頰肉…笑喊：是大叔啦XD

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面