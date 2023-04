快訊／以色列遭30枚火箭彈空襲　以軍隨即砲擊黎巴嫩

記者趙蔡州/綜合報導

以色列軍方6日證實,黎巴嫩向以色列北部地區發生了數十枚火箭彈,詳細傷亡情況不明,這次襲擊被認為是對以色列警方在清真寺逮捕數百名穆斯林的報復行動。以色列警方5日進入阿克薩清真寺搜查,與現場數百名正在祈禱的穆斯林發生衝突,造成12人受傷、超過300名穆斯林被逮捕。

根據美國CNN報導,以色列6日遭從黎巴嫩發射的約30枚火箭彈襲擊,被認為是向以色列暴力逮捕數百名穆斯林的報復行動,不過目前尚不清楚發射火箭彈的幕後黑手是誰,詳細傷亡情況也不明。

以色列遭襲擊後,以色列軍方也立刻在邊境向黎巴嫩南部2處村莊的郊區展開炮擊。

▲以色列6日遭從黎巴嫩發射的火箭彈攻擊。(圖/翻攝自推特)

以色列警方5日凌晨進入耶路撒冷的阿克薩清真寺搜查,由於正逢穆斯林齋戒月,寺內聚集了數百名在齋戒月祈禱的信徒,雙方發生激烈肢體衝突,事件造成至少12人受傷、超過300名穆斯林被逮捕。

以色列警方事後解釋,有數十名年輕人將煙火、木棍及石頭帶入清真寺,試圖將自己鎖在寺裡面,擾亂公共秩序、褻瀆清真寺,經長達數小時的勸說無果後,才決定強行以武力驅散集會者。

以色列總理尼坦雅胡事後表示,有關情況是由極端份子造成,這些人手持武器、石頭和煙火,把自己鎖在清真寺內,警方掃蕩行動有憑有據。巴勒斯坦方面則表示,當時只有數百名信徒聚集寺內進行齋戒月祈禱,不料突然遭到以色列警方以武力驅散。

事件引發周遭穆斯林國家強烈譴責,巴勒斯坦總理阿什塔耶(Mohammad Shtayyeh)表示,耶路撒冷發生的事件是對禮拜者的重大犯罪。約旦外交部也用相當強硬的措辭,譴責以色列警方的行動,呼籲以色列警方立刻撤出清真寺,埃及外交部也譴責以色列「對禮拜者和信徒的造成巨大傷害!」

#Lebanon / #Palestine ???????? / #Israel : 30+ rockets were fired from Southern Lebanon towards various locations including #Shlomi . pic.twitter.com/3MODwrgWaM

Massive escalation as reportedly 30 plus Rockets fired from southern Lebanon into Israel in one hour. Despite Iron Dome, reports of damage coming in.



Airspace in northern Israel including Hafia airport closed.



Israel authorizes intial directives of Artillery and Air response pic.twitter.com/H6Rtn7hMDf