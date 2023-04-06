女兒遭校園霸凌輕生！律師「開庭3次都缺席」被判敗訴　家屬崩潰

▲韓國一名少女因霸凌而輕生，但律師卻三次未出庭，導致案件敗訴。（示意圖／取自Pakutaso）



記者鄒鎮宇／綜合報導

韓劇《黑暗榮耀》播出後好評不斷，被霸凌者的復仇情節受到許多觀眾的喜愛，然而現實卻比戲劇格外殘酷。韓國一名朴姓清潔員就讀高中的16歲女兒因校園霸凌而輕生，怒而提告加害人，最後卻因律師3次未出庭而被撤訴，讓死者家屬非常崩潰，怒吼「一個懂法律的律師二次殺了我的女兒」。

綜合韓媒報導，朴姓清潔員的女兒就讀國中、高中時遭受身體、網路暴力，2016年選擇輕生，朴父怒向加害者、加害者父母等38人提起賠償訟訴，但經過6年判決只裁定其中一名學生的家長需負責賠償5億韓元（約1157萬元）。朴父不服一審判決，對19人提起上訴，並將全權委託韓國知名、致力於校園霸凌的律師權敬愛。

沒想到，權敬愛在這起案件中於2022年的9月22日、10月13日上訴聽證會中都未出席，同年11月10日也未出席協商，導致此案於11月24日被法官判敗訴。此外，權敬愛隱瞞死者家屬因她疏失而結案一事長達近4個月之久。

朴姓清潔員表示，他3月想找律師詢問訴訟進度，才得知晴天霹靂的消息，律師跟他說第一次去在法院前摔倒，因此無法開庭，第二次寫錯日期就沒去，「她說她不敢說話，因為她害怕我」。事後，朴姓父親無法承受冤屈無法伸張，憤而透過網路發文，才讓這起案件曝光。

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